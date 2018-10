Bancpost pierde procesul cu Protectia Consumatorului si elimina o clauza abuziva

Este vorba despre o clauza dintr-un contract de credit de nevoi personale in franci elvetieni, care ii permitea bancii sa modifice unilateral dobanda."Pentru consumatori este o veste buna. Astazi Curtea de Apel a admis apelul ANPC cu privire la un proces verbal de contraventie intocmit de Autoritatea Nationala care se refera la o clauza abuziva din cadrul unui contract de credit pentru nevoi personale. Practic, instanta a hotarat ca aceia care detin contracte de credit pentru nevoi personale sunt indreptatiti sa solicite prin actiuni separate restituirea sumelor calculate in plus ca urmare a constatarii nulitatii clauzei specificate in sentinta", a afirmat Pirvu.Cu alte cuvinte, instanta a certificat faptul ca acea clauza era abuziva si trebuia eliminata, creand astfel un precedent, iar consumatorii care au astfel de clauze in contractele bancare se pot indrepta in nume propriu pentru recuperarea sumelor calculate in mod abuziv.Presedintele autoritatii a sfatuit toti consumatorii cu contracte de credite in care exista prevederi care permit bancilor sa mareasca dobanzile unilateral sa faca plangere la ANPC, urmand ca inspectorii ANPC sa decida eliminarea acelor prevederi din contracte."Daca faceti o reclamatie la ANPC si ANPC constata ca exista o clauza abuziva in acel contract, bineinteles ca noi ii vom sanctiona. Daca banca va contesta in instanta, instanta va decide cine are dreptate", a aratat Pirvu.Presedintele ANPC nu a putut preciza cuantumul exact al amenzii primite de Bancpost la acel moment, afirmand ca este o sanctiune mai veche."Insa nu neaparat amenda este importanta. Sunt situatii in care dam avertisment, dar luam alte masuri. Noi putem lua masuri prin care sa suspendam anumite lucruri, dam intreruperi de activitate, sunt alte masuri pe care le putem da. Deci nu doar amenda este importanta, ci masura pe care o putem da. Asa a fost si in acest proces verbal. Masura a fost de inlaturare a acelei clauze abuzive. Daca dadeam doar amenda, aceasta clauza ramanea in continuare, operatorul economic isi platea amenda, iar consumatorii ramaneau in continuare cu dobanzile platite in plus. Prin modul in care s-a intocmit acest proces verbal, s-a emis acea masura. Instanta a hotarat ca noi avem dreptate si ca acea masura trebuie inlaturata din contractele de credit", a continuat el.Totodata, oficialul ANPC a aratat ca, din luna august, consumatorii gasesc postate pe site-ul autoritatii, in fiecare luna, toate comisioanele din sistemul bancar din Romania."Bancile ne transmit lunar toate aceste comisioane, si urmarim, pe viitor, ca aceste informatii sa fie postate direct de catre reprezentantii bancilor", a mai aratat Pirvu.Bancpost a mai fost in vizorul ANPC si in alte cazuri. La inceputul lunii august, autoritatea a anuntat ca a amendat Bancpost cu 150.000 lei si a decis ca banca trebuie sa restituie clientilor dobanzile si penalitatile calculate si retinute timp de aproape zece ani, in perioada iulie 2008 - martie 2018, pentru intregul portofoliu de credite cesionat catre EFG New Europe Funding II B.V."La data de 06.08.2018, ANPC a sanctionat contraventional Bancpost S.A. cu amenda in valoare de 150.000 lei, pentru incalcarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte conform Legii 363/2007, cat si pentru afectarea intereselor economice ale consumatorilor, conform O.G. 21/1992 (r2) . Astfel a fost aplicata masura complementara "Restituirea sumelor de bani percepute nejustificat pentru intreg portofoliul de credite cesionat de catre Bancpost S.A (fie direct, fie prin intermediul altor societati, respectiv EFG New Europe Funding II B.V., Eurobank Ergasias S.A. etc. fara a ne limita) reprezentand dobanzi, dobanzi penalizaloare, penalitati calculate si retinute in perioada 11.07.2008-27.03.2018, cand cesionar a fost EFG New Europe Funding II B.V. (actuala ERB New Europe Funding II B.V.) ", precizeaza ANPC.Banca a contestat in instanta aceasta sanctiune.