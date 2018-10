S-a decis cand va avea loc fuziunea Banca Transilvania-Bancpost

"Multumesc actionarilor pentru increderea acordata prin aprobarea fuziunii. Avand la baza sinergiile Banca Transilvania - Bancpost si vazand rezultatele de pana acum avem incredere ca vom finaliza cu bine planul ambitios al integrarii in decembrie, cand cele doua banci vor fuziona", a declarat Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de Administratie BT.Banca Transilvania a achizitionat Bancpost de la Eurobank Group in aprilie 2018, detinand in prezent peste 99% din capitalul social al Bancpost. Ulterior momentului achizitiei a fost demarata integrarea Bancpost in Grupul Financiar Banca Transilvania, respectiv demersul de obtinere a aprobarilor din partea autoritatilor. Astfel, in cursul lunii septembrie, Banca Transilvania a obtinut autorizarea fuziunii de catre Banca Nationala a Romaniei.Pana la finalul anului, cand va fi finalizata integrarea, cele doua banci vor avea in continuare activitate separata. Ultima zi lucratoare la Bancpost va fi 28 decembrie 2018, iar prima zi lucratoare din anul viitor la Banca Transilvania va fi 3 ianuarie 2019.Grupul Financiar Banca Transilvania este cel mai mare grup financiar din Romania. BT are 2,5 milioane de clienti, aproape 500 de sedii si peste 7.000 de angajati.