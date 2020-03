Angajatii BCE vor lucra de acasa, ca test pentru infrastructura si personal

De asemenea, BCE a anulat majoritatea evenimentelor publice prevazute pentru luna viitoare. Cu toate acestea, reuniunea de politica monetara, programata pentru ziua de joi, precum si conferinta de presa de dupa reuniune vor avea loc."BCE a pus la punct masuri in cazul in care va fi nevoie ca o mare parte din personalul sau sa lucreze de la distanta iar ziua de 9 martie va fi un test atat pentru infrastructuri cat si pentru personal", a declarat purtatorul de cuvant.Ca urmare a acestei decizii, sediul de la Frankfurt al BCE, o cladire moderna de birouri care gazduieste aproximativ 3.000 de persoane, precum si cladirea organismului de supervizare a bancilor europene din centrul capitalei financiare a Germaniei ar urma sa fie goale luni.BCE este supus la presiuni pe fondul epidemiei de Covid-19, care a dus la prabusirea pietelor financiare si a determinat Rezerva Federala americana (Fed) sa reduca dobanda de referinta cu 0,5 puncte.Cei 25 de membri ai consiliului guvernatorilor BCE intentioneaza sa discute in mod concret la reuniunea de politica monetara din 12 martie eventuale masuri suplimentare de sustinere a economiei.