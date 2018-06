BCE: Creditarea in zona euro, la cel mai ridicat nivel de dupa criza din 2009

Creditarea companiilor non-financiare, un indicator cheie al redresarii, a crescut la 3,6% in mai, de la 3,3% luna precedenta, o evolutie care sugereaza ca politica de relansare urmata de BCE incepe sa dea rezultate. Este cel mai ridicat nivel din mai 2009.Creditarea catre gospodarii, in special imprumuturi ipotecare, s-a mentinut la 2,9% in mai.De asemenea, cresterea masei monetare M3, care masoara cantitatea de bani in circulatie in zona euro, si care in trecut a fost deseori considerata drept un indicator al activitatii economice, a accelerat la 4% in mai, de la 3,8% in luna precedenta, depasind estimarile analistilor intervievati de Reuters care mizau pe o crestere de 3,8%.La sedinta din 14 iunie, Banca Centrala Europeana a decis sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara, asa cum se asteptau analistii, dar totodata a anuntat ca achizitiile sale de obligatiuni vor fi reduse la 15 miliarde euro pe luna in perioada octombrie - decembrie, dupa care vor inceta."Consiliul guvernatorilor va continua sa faca achizitii de active la ritmul actual de 30 de miliarde de euro pe luna pana la finele lunii septembrie 2018. Consiliul guvernatorilor anticipeaza ca, dupa luna septembrie 2018, si in functie de datele viitoare care vor confirma prognoza de inflatie pe termen mediu, ritmul lunar al achizitiilor de active va fi redus la 15 miliarde euro pana la finele lunii decembrie 2018 si ulterior vor inceta", se precizeaza in comunicatul BCE.