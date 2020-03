Banca Centrala Europeana e asteptata sa vina in ajutor cu imprumuturi ieftine, in criza generata de pandemie

In conditiile in care milioane de persoane sunt in carantina, pietele financiare sunt in degringolada si companiile se confrunta cu lanturi de aprovizionare intrerupte, cresc presiunile pentru ca BCE sa scoata ceea ce a mai ramas din arsenalul sau.Reducerile de dobanda adoptate in regim de urgenta de Rezerva Federala americana si Banca Angliei semnaleaza un sentiment de urgenta pentru a pune capat ingrijorarilor ca epidemia si panica de pe pietele financiare ar putea sa se transforme intr-o recesiune.Criza coronavirusului este de asemenea un test pentru noul presedinte al BCE, Christine Lagarde, care a preluat conducerea institutiei in luna noiembrie a anului trecut si care se auto-caracterizeaza drept o "bufnita inteleapta" a politicii monetare.Sursele citate de Reuters sustin ca este foarte probabil ca BCE sa anunte joi o noua runda de imprumuturi ieftine pentru banci, pe care acestea la randul lor sa le acorde IMM-urilor. De asemenea, este posibil sa fie discutata o reducere a dobanzii de referinta, insa aceasta masura nu este sigur ca va fi adoptata.Desi pietele financiare mizeaza pe o reducere de dobanda cu 10 puncte de baza, dobanzile practicate de BCE sunt deja la un minim istoric de minus 0,5% iar multi decidenti au avertizat ca noi reduceri ar putea fi contraproductive deoarece ar afecta marjele bancilor pana la punctul in care sa descurajeze creditarea.In schimb, o actiune care sa contrazica asteptarile pietei risca sa alimenteze si mai mult turbulentele, subminand practic obiectivul masurilor de stimulare. De asemenea, ar putea duce la aprecierea monedei euro, ceea ce ar pune si mai multe presiuni asupra inflatiei, o perspectiva ingrijoratoare avand in vedere ritmul anemic de crestere a preturilor in zona euro."Niciuna din aceste masuri monetare nu va opri raspandirea virusului. Insa se numara printre cele mai bune masuri pentru a evita ca pagubele aduse economiei sa devina si mai severe prin intermediul unor efecte de tip runda a doua", a apreciat economistul Berenberg, Florian Hense.Analistii se asteapta, de asemenea, ca Lagarde sa sublinieze faptul ca este si datoria guvernelor sa reactioneze la epidemie si ca ar trebui sa utilizeze instrumentele bugetare aflate la dispozitia lor, o arma mai puternica decat ceea ce poate oferi BCE. Presedintele BCE i-a avertizat deja pe sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana ca fara actiuni coordonate Europa "se va confrunta cu un scenariu care ne va reaminti de criza financiara din 2008".Tot joi BCE va da publicitatii noile sale prognoze economice. Insa aceste estimari ar putea fi practic inutile avand in vedere ca ipotezele pe baza carora au fost construite prognozele dateaza din umar cu trei saptamani, inainte de turbulentele de pe pietele bursiere si de prabusirea cotatiei pretului petrolului.