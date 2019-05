BCE: Noile imprumuturi acordate bancilor ar trebui sa fie mai putin generoase

In timp ce sporesc temerile privind efectele incetinirii economiei, Consiliul guvernatorilor BCE a anuntat recent ca va furniza noi facilitati de lichiditate pe termen lung bancilor din zona euro si, de asemenea, a amanat cu un an, pentru 2020, momentul la care va incepe sa majoreze dobanda de referinta, in conditiile incetinirii ritmului de crestere si a inflatiei."Gardienii euro" sunt dispusi sa ofere dobanzi zero, si chiar negative, pentru bancile care vor reinjecta in economie lichiditatile pe care le imprumuta de la BCE in cadrul celei de-a treia operatiuni de refinantare tintita (TLTRO III), ce ar urma sa demareze in luna septembrie, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul."Nu vrem plus si simplu sa facem copy-paste la facilitatea precedenta de creditare deoarece realitatea obiectiva este mult mai buna decat era in acel moment. Cred ca trebuie sa fie mai putin generoasa decat a fost inainte", a afirmat, intr-un interviu acordat Reuters, Ardo Hansson, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Estoniei.Cresterea economica a zonei euro este mai buna, amenintarea deflatiei a disparut de mult timp si avansul creditarii este de asemenea solid, astfel incat stabilirea conditiilor pentru noile imprumuturi trebuie sa reflecte efortul BCE de a normaliza politica monetara, dupa retragerea masurilor de stimulare, a apreciat Hansson.Acesta a adaugat: "Cred ca este important sa aratam ca suntem in grafic spre o normalizare a politicii monetare, iar conditiile mai putin generoase vor indica de asemenea ca facilitatea nu va fi intotdeauna folosita de BCE".Oficialul BCE si-a exprimat totodata scepticismul fata de propunerea de recompensare a bancilor pentru atenuarea impactului dobanzilor negative.Analistii se asteapta ca la urmatoarea sedinta a Consiliului guvernatorilor BCE, din 6 iunie, sa se discute necesitatea de a se atenua impactul dobanzilor negative la depozite asupra profitului bancilor, dar Hansson a explicat ca pana acum nu au fost prea multe discutii pe acest subiect.Numerosi responsabili de la BCE sunt de parere ca introducerea unui astfel de sistem ar genera mai multe inconveniente decat avantaje pentru banci. Altii se tem ca investitorii vor interpreta aceasta initiativa drept o majorare de dobanda ascunsa, ceea ce ar fi resimtita in special de tarile din sudul zonei euro, unde lichiditatea este in continuare redusa.Luna trecuta, Banca Centrala Europeana (BCE) si-a redus semnificativ estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro in acest an si anul viitor, din cauza acumularii riscurilor la adresa conjuncturii. In conformitate cu noile estimari ale BCE, PIB-ul zonei euro ar urma sa inregistreze o crestere de 1,1% in acest an si un avans de 1,6% anul viitor, fata de 1,7% cat estima BCE in luna decembrie 2018 pentru urmatorii doi ani.