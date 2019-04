BCE nu va majora ratele dobanzilor pana la finalul acestui an

Intr-un comunicat de presa al BCE, institutia precizeaza ca, la sedinta care a avut loc miercuri, Consiliul guvernatorilor a mentinut dobanda de politica monetara la nivelul zero, in timp ce dobanda la facilitatea de creditare marginala a fost pastrata la 0,25%, iar dobanda la depozite, care se aplica bancilor ce stocheaza lichiditatile in exces la banca centrala pentru o perioada de 24 de ore, a fost lasata la minus 0,40%."Consiliul guvernatorilor se asteapta ca ratele dobanzilor sa ramana la actualul nivel cel putin pana la sfarsitul lui 2019 si, in orice caz, atat de mult timp cat va fi necesar", pentru a se asigura ca inflatia ramane aproape de obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%, se arata in comunicatul institutiei financiare cu sediul la Frankfurt.Rata anuala a inflatiei in zona euro in a scazut la 1,4% in martie, de la 1,5% luna precedenta, arata o estimare preliminara publicata recent de Oficiul European de Statistica (Eurostat), in timp ce analistii se asteptau ca rata inflatiei sa se mentina la 1,5% luna trecuta.In martie, Consiliul guvernatorilor BCE a anuntat ca va furniza noi facilitati de lichiditate pe termen lung bancilor din zona euro, in conditiile incetinirii ritmului de crestere si a inflatiei.Cu toate acestea, BCE considera ca riscul de recesiune este scazut, iar Mario Draghi a subliniat recent ca o incetinire temporara a economiei zonei euro nu inseamna in mod neaparat o recesiune importanta."In timpul celor patru cicluri economice prin care a trecut zona euro incepand din 1970, au fost 50 de incetiniri temporare (soft patches) - definite drept doua trimestre consecutive de incetinire a ritului de crestere - si patru recesiuni. In realitate, zona euro a cunoscut o situatie similara in 2016, cand economia a trecut de asemenea printr-o incetinire temporara declansata de contractia comertului mondial. Atunci, soliditatea economiei interne a fost in masura sa protejeze revenirea de incertitudinile externe", a spus Draghi.Presedintele BCE a subliniat ca institutia pe care o conduce nu duce lipsa de instrumente si va adopta toate actiunile de politica monetara pe care le considera necesare pentru a-si indeplini obiectivele.Atentia analistilor se indreapta spre conferinta de presa a presedintelui BCE, Mario Draghi, programata sa inceapa la ora 13:30 GMT, ocazie cu care presedintele BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza deciziilor adoptate miercuri.