BCE pune in circulatie noile bancnote de 100 si 200 de euro

Acestea vor fi cea de-a cincea, respectiv a sasea bancnota din seria "Europa", dupa cea de 5 euro care a intrat in circulatie in luna mai 2013, urmata la sfarsitul lunii septembrie 2015 de noua bancnota de 10 euro, de noua bancnota de 20 euro in luna noiembrie 2015 si de cea de 50 de euro care a intrat in circulatie in luna iulie 2016.Noile bancnote "sunt mai compacte si mai practice de utilizat, culorile sunt mai luminoase si sunt mai sigure", a asigurat Laure Lalouette, experta in bancnote la BCE. In plus, "noile bancnote vor fi mai greu de falsificat. Obiectivul nostru este sa fim intotdeauna in fata falsificatorilor", a adaugat Laure Lalouette.La prima vedere, noile bancnote nu difera foarte mult de vechile modele, cu exceptia dimensiunilor, a constatat un jurnalist de la AFP care a fost invitat la o prezentare a noilor bancnote in apropiere de Roma, unde sunt produse. Chiar daca au aceeasi lungime ca actualele bancnote, noile bilete de 100 si 200 de euro din seria "Europa" au aceeasi inaltime cu bancnota de 50 de euro, spre deosebire de vechea serie care avea bancnote cu o inaltime mai mare.Noile bancnote vor putea fi gestionate mai eficient de automatele bancare, a dat asigurari BCE. De asemenea, dimensiunea lor "va fi mai bine adaptata la dimensiunea portofelelor si vor avea o durata de viata mai lunga pentru ca vor fi mai rezistente la uzura si ruperi", a adaugat institutia de la Frankfurt.Pentru a ingreuna contrafacerea bancnotelor euro, BCE a decis sa introduca treptat in circulatie noile bancnote din seria ''Europa'' cu masuri de securitate sporite. In schimb, BCE a decis in 2016 ca va inceta sa mai emita noi bancnote de 500 de euro, din cauza "ingrijorarilor ca aceste bancnote ar putea facilita activitatile ilicite". Bancnotele aflate in circulatie raman legale si pot fi utilizate pentru a face plati.BCE este responsabila de emiterea de monede si bancnote pentru cele 19 state membre ale zonei euro. Producerea monedelor si bancnotelor revine bancilor centrale nationale.