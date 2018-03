BCE se teme ca masurile impuse de Trump ameninta avantul economic prins de Europa

Presedintele BCE, Mario Draghi, a dezvaluit ca, in conformitate cu noile estimari ale institutiei, Produsul Intern Brut al zonei euro ar urma sa inregistreze o crestere de 2,4% in acest an, fata de un avans de 2,3% cat estima in luna decembrie, informeaza AFP si Reuters.Ritmul de crestere a economiei zonei euro ar urma sa incetineasca la 1,9% in 2019 si 1,7% in 2020, in acest caz estimarile BCE fiind identice cu cele din luna decembrie.Presedintele BCE, Mario Draghi a avertizat ca, dupa ce in ultimele zile presedintele Donald Trump a amenintat ca va introduce taxe vamale de 25% pentru importurile de otel si 10% pentru importurile de aluminiu, ceea ce ar putea genera un razboi comercial.Riscurile in scadere la adresa perspectivelor de crestere in zona euro "sunt legate in principal de factorii globali, incluzand cresterea protectionismului si evolutiile de pe pietele valutare si alte piete financiare", a declarat Draghi la conferinta de dupa reuniunea de politica monetara de joi.In ceea ce priveste inflatia, BCE estimeaza ca preturile de consum in zona euro ar urma sa creasca cu 1,4% in acest an, la fel cum estima in decembrie.In schimb, BCE si-a revizuit usor in scadere prognoza de inflatie pentru 2019, pana la 1,4% fata de avansul de 1,5% preconizat in decembrie. Pentru 2020 prognoza de inflatie a ramas neschimbata la 1,7%.Misiunea principala a BCE este stabilitatea preturilor, definita ca o crestere a preturilor mai mica dar apropiata de 2%. Timp de aproape trei ani, inflatia in zona euro s-a situat sub tinta de 2% avuta in vedere de BCE si conform noilor estimari nici in urmatorii ani nu se va apropia de obiectivul tinta.Tot joi, Consiliul guvernatorilor BCE a mentinut dobanda de politica monetara la nivelul zero, in timp ce dobanda la facilitatea de creditare marginala a fost pastrata la 0,25%, iar dobanda la depozite, care se aplica bancilor ce stocheaza lichiditatile in exces la banca centrala pentru o perioada de 24 de ore, a fost lasata la minus 0,40%.In schimb, din comunicatul de presa publicat de BCE la sfarsitul reuniunii de politica monetara care a avut loc joi a fost eliminata o fraza care a fost repetata la fiecare reuniune de dupa luna decembrie 2016, potrivit careia "Consiliul guvernatorilor este pregatit sa extinda dimensiunea si/sau durata programului de achizitii de active".Potrivit analistilor de la Capital Economics, renuntarea la aceasta fraa reprezinta un prim pas prudent al BCE spre normalizarea progresiva a politicii monetare.