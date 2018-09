Piata imobiliara ar putea arunca Europa intr-o noua criza (oficial BCE)

Nivelul extrem de redus al dobanzilor a dus la cresterea preturilor la imobiliare in mai multe orase si regiuni europene. Unii decidenti au avertizat ca o politica monetara ultra-relaxata risca sa creeze bule speculative, care ar putea declansa noi crize, transmite Reuters."Ce ar putea provoca urmatoarea criza? Nu stiu dar banuiesc care ar putea fi piata imobiliara", a declarat Daniele Nouy intr-un interviu acordat agentiei letone de presa LETA."Stim cu certitudine ca va fi o noua criza. Dar nu stim cand si de ce va aparea", a mai spus Nouy.Desi bancile sunt mai bine capitalizate, lichiditatea este abundenta iar banii sunt ieftini, Daniele Nouy a avertizat ca unele banci nu au avut suficient succes in mobilizarea garantiilor si dobandirea de lichiditati suplimentare de pe piata cand au fost supuse la presiuni."Ceea ce lipseste inca este un sistem european de garantare a depozitelor. Stiu ca unele state din Nordul si Estul Europei ar dori sa vada o reducere mai importanta a riscurilor in cadrul bancilor din zona euro, inainte sa fie adoptate noi masuri. Personal cred ca riscurile au fost deja reduse in mod semnificativ. In consecinta, acum trebuie sa mergem inainte" a apreciat Nouy.Anterior, si fost presedinte al BCE, francezul Jean-Claude Trichet, a apreciat si el ca cresterea gradului de indatorare a facut sistemul financiar mondial la fel de vulnerabil cum era in urma cu zece ani, in luna septembrie 2008, cand s-a prabusit banca americana Lehman Brothers.