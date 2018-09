Un oficial BCE sfatuieste Europa sa isi puna la punct propriile servicii globale de plati

Atragand atentia asupra dominatiei exercitate de compania americana PayPal pe segmentul platilor online precum si a serviciilor de plati oferite de alte companii americane, precum Alphabet, Apple, Facebook si Amazon, Mersch a avertizat ca furnizorii europeni precum cel german Girocard sau cel francez Cartes Bancaire sunt mult prea concentrati pe pietele lor nationale."Dependenta noastra de schemele de carduri non-Europene pentru platile domestice in Europa este sub nivelul optim. Ma tem ca gigantii globali din afara Europei isi vor utiliza puterea retelelor pentru a-si creste si mai mult prezenta", a spus Yves Mersch, la o conferinta organizata luni la Paris.Yves Mersch, printre atributiile caruia la BCE se numara si sistemele de plati, a subliniat ca bancile europene par sa fi "abandonat" o mare parte din afacerile in zona serviciilor de plati, iar cadrul solid de reglementare din Uniunea Europeana este exploatat si de companiile multinationale chineze Alibaba Group Holding Ltd. si Tencent Holdings Ltd, care fac si ele progrese.In aceste conditii, Mersch a atras atentia asupra riscurilor pe care le ridica dependenta de terte tari intr-o perioada in care amenintarile cu privire la impunerea tarife vamale venite din partea administratiei Trump cresc tensiunile intre SUA si partenerii sai comerciali. Chiar daca UE nu ar trebui sa recurga la protectionism pentru a-si proteja in mod artificial propriile sale servicii de plati, ar trebui totusi sa se aplece asupra subiectului lipsei de furnizori europeni, a spus Mersch."Trebuie sa fim constienti ca jurisdictiile extrateritoriale ar putea, in cel mai grav scenariu, sa afecteze operatiunile acelor companii si sa intrerupa platile intre contrapartile europene. In actualul context geopolitic, astfel de riscuri nu sunt, din nefericire, atat de indepartate precum erau odata si trebuie luate in serios de decidentii europeni" a precizat Mersch.