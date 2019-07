Euromoney a desemnat bancherul anului 2019. A fost aleasa si "Cea mai buna banca din Romania"

De asemenea, subsidiarele Erste Group din Austria, Romania si Slovacia au fost recompensate cu distinctia "Cea mai buna banca" in tarile lor. Banca Comerciala Romana (BCR) a fost declarata "Cea mai buna banca din Romania", dupa ce in 2017 a fost premiata pentru "Cea mai buna transformare a unei banci din Europa Centrala si de Est".In decizia sa, juriul Euromoney a subliniat faptul ca, in cei 22 de ani in care Andreas Treichl a fost CEO, Erste Group a evoluat dintr-o casa traditionala de economii in Austria intr-o companie listata cu subsidiare in sase state din Europa Centrala si de Est, peste 16 milioane clienti si peste 47.000 de angajati. De la inceput, Andreas Treichl a concentrat eforturile Erste pentru oferirea de servicii de retail banking pentru clasa mijlocie in crestere din regiune. Pentru a creste accesul la prosperitate, incepand din 2012, Andreas Treichl a pus la punct planuri pentru ca Erste sa dezvolte o platforma bancara pan-regionala. Lansata in 2015, platforma digitala George a devenit cea mai mare platforma bancara pan-Europeana si in prezent deserveste o buna parte din clientii Erste in patru din pietele unde banca este prezenta.Erste Group este unul dintre principalii furnizori de servicii financiare din estul Uniunii Europene, iar 47.700 de angajati deservesc 16,5 milioane de clienti in cadrul a 2.500 de filiale din sapte tari (Austria, Republica Ceha, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia, Serbia) . In primul trimestru al acestui an, Erste Group detinea active totale in valoare de 244 miliarde de euro, inregistra un profit net de 377 milioane de euro si avea un indice al capitalului comun de rangul 1 (Basel 3 implementat integral) la 13,2%.