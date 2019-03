Seful Erste (BCR): Noi vom face fata cu bine taxei de la Bucuresti, va fi mai greu pentru bancile locale

Suma anuntata de Andreas Treichl, in conferinta cu prilejul publicarii rezultatelor anuale organizata la Viena, este mai mica decat estimarile analistilor potrivit carora povara pentru Erste Group a noii taxe ar urma sa se situeze in jurul a 120-150 milioane de euro pe ansamblul anului 2019.Treichl a subliniat ca Erste Group, care detine BCR, va face fata cu bine acestei taxe care va afecta insa mai serios bancile locale din Romania si ramane de vazut cum noile politici fiscale vor afecta economia romaneasca in ansamblu. In acest moment se poarta negocieri si este foarte posibil ca situatia sa fie clarificata, a declarat Andreas Treichl.La finele anului trecut, Guvernul de la Bucuresti a stabilit, prin Ordonanta 114/2018, impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%.Joi, Erste Group a raportat un profit net de aproape 1,793 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 36% fata de 2017, fiind cel mai bun rezultat inregistrat de grup in cei 200 de ani de activitate. De asemenea, subsidiara din Romania, Banca Comerciala Romana (BCR) a realizat anul trecut un profit net de peste 1,202 miliarde de lei (258 milioane euro), in crestere cu 80% fata de anul precedent, cand a raportat 668,1 milioane de lei.Erste Group Bank are o expunere mare pe Romania, aproximativ 8,4% din veniturile sale fiind asigurate de Banca Comerciala Romana (BCR), cea mai mare banca din Romania.BCR ofera o gama completa de produse si servicii financiare prin intermediul unei retele de 512 unitati de retail amplasate in majoritatea oraselor cu mai mult de 10.000 de locuitori din toata Romania si prin cele 21 de centre de business si 23 de birouri mobile dedicate companiilor. AGERPRES/ (AS - autor: Constantin Balaban, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivascu)