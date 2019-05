11 lucuri suprinzatoare despre Bill Gates si averea lui

Cofondatorul Microsoft are o avere estimata de Bloomberg Billionaires Index la 104 miliarde de dolari. Este atat de bogat incat daca am face o analogie cu un american de rand am putea spune ca 1 dolar cheltuit de cel din urma echivaleaza cu 1,06 milioane de dolari cheltuiti de Bill Gates.Acestea nu sunt cele mai surprinzatoare lucruri care se pot spune despre miliardarul american. Iata altele la fel de iesite din comun.1. Un singur om de pe planeta este mai bogat decat Bill Gates si acesta este seful de la Amazon, Jeff Bezos, care are o avere estimata la 118 miliarde de dolari. Pe locul 3 este un om de afaceri francez, detinatorul brandului de lux LVMH, Berdanrd Arnault, care are in conturi 92 de miliarde de dolari.2. Bill Gates si-a donat de-a lungul timpului 27% din avere cauzelor sociale.3. Doar in 2018 Bill Gates a devenit mai bogat cu 12 miliarde de dolari si cu 28 de miliarde mai bogat decat acum 5 ani. In mai 2018 averea lui era estimata la 90 de miliarde. Trebuie doar sa dai o cautare dupa verificare firme ca sa vezi in ce investeste omul de afaceri american banii.4. Calculand pe baza profitului lui de anul trecut, putem spune ca Bill Gates a castigat 380 de dolari pe secunda. Asta inseamna ca daca vede o bancnota de 100 de dolari pe strada nu este rentabil sa se aplece sa o ia.5.Daca Bill Gates ar cheltui 1 milion de dolari pe zi, ar avea nevoie de 285 de ani ca sa isi cheltuiasca toata averea pe care o are acum.6.Desi este cunoscut ca o persoana modesta, Bill Gates si-a permis si catea excentricitati: un avion privat si o casa de 125 de milioane de dolari in Washington.7.Bill Gates este cofondator al companiei Microsoft, dar acum nu mai detine decat 1,3% din actiuni. Cu toate acestea ele reprezinta 12,5 din totalul averii lui Gates.8. Bill Gates este pe locul doi in topul celor mai bogati oameni din lume desi de-a lungul timpului a donat mai mult de 27% din averea sa cauzelor sociale. In 2010 a infiintat impreuna cu Warren Buffett (pe locul 4 in topul bogatilor planetei) The Giving Pledge, o organizatie de caritate care incurajeaza oamenii bogati sa doneze cauzelor sociale. In 2017 a investit 50 de milioane de dolari in cercetarea bolii Alzheimer si, mai apoi, alte 30 de milioane, tot pentru aceeasi cauza. Bill Gates si sotia lui, Melinda, calatoresc in mod frecvent in Tanzania unde fac munca de caritate.9. Averea lui Bill Gates este cat produsul intern brut din Croatia, Cambodgia si Bahamas impreuna. PIB-ul Croatiei este 63,8 miliarde de dolari, al Cambodgiei 26,6 miliarde, iar cel din Bahamas ajunge la 12,8 miliarde de dolari.10. Bill Gates este mai bogat decat sunt cel mai bogat om din Asia si cel mai bogat om din China impreuna. Cel mai bogat om din Asia, indianul Mukesh Ambani are o avere de 55 miliarde dolari, iar cel din China, Pony Ma are doar 38,2 miliarde.11. Potrivit Autoritatii pentru Securitate Sociala din SUA un american de rand, cu studii superioare, poate castiga de-a lungul vietii aproximativ 2,2 milioane de dolari. Bill Gates castiga atat in 90 de minute.