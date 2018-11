Bill Gates pariaza pe o noua piata: Toaletele reinventate ar putea genera vanzari anuale miliarde de dolari in fiecare an

Miliardarul filantrop, a carui fundatie Bill & Melinda Gates Foundation a cheltuit 200 de milioane de dolari in ultimii sapte ani pentru a finanta cercetari in domeniul instalatiilor sanitare, a prezentat marti un numar de aproximativ 20 de noi modele de toalete si instalatii de procesare a dejectiilor destinate sa elimine patogenii daunatori si sa converteasca dejectiile in apa curata si ingrasaminte."Tehnologiile pe care le vedeti aici sunt cele mai mari progrese in domeniul instalatiilor sanitare din ultimii 200 de ani", a declarat Bill Gates cu ocazia Reinvented Toilet Expo care a inceput marti la Beijing.Bill Gates a explicat participantilor ca o noua abordare cu privire la sterilizarea dejectiilor umane ar putea evita decesul a aproximativ 500.000 de copiii si economisi 233 miliarde de dolari ca urmare a evitarii costurilor asociate cu diaree, holera si alte afectiuni provocate de calitatea nesatisfacatoare a apei, instalatiilor sanitare si igienei.Fara alternative cu costuri reduse la reteaua de canalizare si facilitatile de tratare a dejectiilor, urbanizarea si cresterea populatiei vor crea noi probleme.In unele orase, mai mult de jumatate din dejectiile umane ajung in mediul inconjurator fara a fi tratate. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, fiecare dolar investit in instalatii sanitare genereaza beneficii economice globale in valoare de aproximativ 5,50 dolari."Dejectiile umane care sunt gestionate corect pot fi o investitie atractiva economic datorita beneficiilor pentru sanatate. Avand in vedere ca 2,3 miliarde de persoane nu au inca instalatii sanitare de baza, exista o piata potentiala substantiala care poate fi cucerita", a declarat consilierul Unicef, Guy Hutton.La randul sau, Bill Gates estimeaza ca piata toaletelor reinventate ar putea genera vanzari anuale de sase miliarde de dolari pe an in 2030.Printre companiile care isi prezinta noile tehnologii sanitare la Reinvented Toilet Expo se numara firma japoneza LIXIL Group, firmele chineze Clear, CRRC Corp. si EcoSan, Sedron Technologies LLC din SUA, SCG Chemicals din Thailanda si Eram Scientific Solutions Pvt, Ankur Scientific Energy Technologies Pvt si Tide Technocrats Pvt din India.Bill & Melinda Gates Foundation estimeaza ca primele cereri pentru toalete reinventate vor veni din partea scolilor, blocurilor de locuinte si facilitatilor sanitare comune. Pe masura ce adoptarea acestor toalete multiple va creste si costurile vor scadea, va deveni disponibila o noua categorie de toalete reinventate destinate gospodariilor individuale.