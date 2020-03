Fundatia lui Bill Gates, Wellcome si Mastercard se aliaza impotriva COVID-19

Partenerii sunt hotarati sa ofere acces echitabil la acest tratament si sa il faca disponibil chiar si in contextul unor resurse reduse.COVID-19 Therapeutics Accelerator va indeplini rolul de catalizator, stimuland atat dezvoltarea si evaluarea substantelor si medicamentelor biologice noi, cat si repozitionarea unora deja existente, cu scopul tratarii imediate al pacientilor infectati cu virusul COVID-19, avand, totodata, si obiectivul pe termen lung de a distruge si alti patogeni virali.In prezent, nu exista tratamente antivirale sau imunoterapii cu spectru larg disponibile in lupta impotriva patogenilor emergenti si, inca, niciun tratament aprobat pentru COVID-19.Fundatia Gates si Wellcome contribuie, fiecare, cu suma de 50 de milioane de dolari, iar Mastercard Impact Fund se alatura misiunii de activare a COVID-19 Therapeutics Accelerator cu 25 de milioane de dolari. Contributia Fundatiei Gates este parte a angajamentului sau de finantare cu 100 milioane dolari a eforturilor de combatere a COVID-19, anuntat inca de luna trecuta."Virusurile precum COVID-19 se raspandesc rapid, dar dezvoltarea vaccinurilor si a tratamentelor care sa le opreasca avanseaza lent. Daca ne dorim sa protejam lumea de amenintari precum COVID-19, mai ales in cazul celor mai vulnerabili, atunci este necesar sa identificam mijloace prin care sa acceleram procesul de cercetare si dezvoltare. Acest lucru impune ca guvernele, companiile private si organizatiile filantropice sa actioneze rapid pentru finantarea zonei R&D", a declarat Mark Suzman, CEO al Fundatiei Bill & Melinda Gates.COVID-19 Therapeutics Accelerator va colabora cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, cu sustinatori si organizatii din sfera guvernamentala si din sectorul privat, precum si cu institutii legislative si de reglementare globala, pentru a gestiona integral procesul de realizare a medicamentelor, de la cercetarea si dezvoltarea substantelor candidate, pana la producerea lor propriu-zisa si scalarea la proportiile necesare.Prin colaborare stiintifica, prin investitii coordonate si prin unificarea resurselor, este posibila accelerarea cercetarii.Acest tip de colaborare a fost cheia succesului si in cazul epidemiei Ebola, in 2014.Prin facilitarea finantarilor in mod rapid si sigur in momente-cheie ale procesului de dezvoltare, COVID-19 Therapeutics Accelerator va deschide drumul pentru obtinerea de noi medicamente si tratamente impotriva COVID-19, dar si impotriva altor amenintari epidemice posibile in viitor, asigurand accesul la acestea inclusiv pentru tarile cu resurse limitate.COVID-19 Therapeutics Accelerator va functiona prin acordul comun al initiatorilor proiectului in calitate de finantatori si se va baza pe experienta si cunostintele provenite atat din interiorul, cat si din exteriorul organizatiilor acestora.COVID-19 Therapeutics Accelerator va urmari aspecte-cheie ale ciclului de dezvoltare, pentru a da cursivitate traseului unui produs, de la stadiul de medicament candidat si pana la evaluarea, testarea si producerea sa in scopuri clinice.Pentru identificarea compusilor cu potential de candidati, COVID-19 Therapeutics Accelerator va aplica o abordare in trei puncte: testarea efectelor pe care le au asupra COVID-19 medicamente deja omologate, sondarea "bibliotecilor" cu mii de compusi deja confirmati ca fiind siguri, si investigarea unor compusi si a unor anticorpi monoclonali noi. Medicamentele si anticorpii monoclonali care trec testul sondarii initiale vor fi apoi dezvoltati de un partener din industria de profil.Industriile farmaceutice si biotehnologice vor fi parteneri vitali ai colaborarii, punand la dispozitie colectiile de compusi si datele clinice de care dispun si facilitand comercializarea si alte procese ce vor fi inerente scalarii la nivel macro a medicamentelor si anticorpilor monoclonali care se vor dovedi eficienti.In paralel cu dezvoltarea procesului de selectie a substantelor de combatere a COVID-19, COVID-19 Therapeutics Accelerator va colabora si cu autoritatile pentru alinierea criteriilor de selectie si pentru dezvoltarea capacitatii de productie a industriei. In mod normal, o ruta accelerata de livrare a tratamentelor eficiente catre pacienti dureaza aproximativ un an pentru produse care beneficiaza deja de aprobarea de reglementare sau pentru medicamente candidate despre care exista deja date clinice. Acest interval este automat extins in cazul compusilor aflati mai in spate in procesul de cercetare - dezvoltare, despre care exista date clinice limitate."Acest virus reprezinta o amenintare globala fara precedent, in cazul careia trebuie sa grabim stabilirea de parteneriate internationale in sensul dezvoltarii de tratamente, de mijloace de diagnosticare rapida si de vaccinuri. Stiinta avanseaza intr-un ritm foarte alert impotriva COVID-19, insa, pentru a devansa aceasta epidemie ne sunt necesare investitii mai semnificative, care sa asigure coordonarea cercetarilor efectuate. COVID-19 Therapeutics Accelerator ne va permite sa facem acest lucru pentru potentiale tratamente, sustinand activ cercetarea, dezvoltarea, eveluarea si productia. COVID-19 este un virus ce ridica mari provocari, insa, am demonstrat ca, prin colaborare transfrontaliera, putem gestiona bolile contagioase cu care ne confruntam. Trebuie sa consolidam eforturile in fata COVID-19 si, totodata, sa continuam sa ne asiguram ca progresele inregistrate sunt disponibile si accesibile pentru toti. Investitiile in acest moment, la scara, in fata riscului si sub forma unui efort global colectiv, sunt vitale daca vrem sa schimbam cursul acestei epidemii. Ii incurajam si pe altii sa ni se alature in acest demers", a declarat Dr. Jeremy Farar, directorul Wellcome.Desi medicamentele antivirale pentru diminuarea efectelor gripei sezoniere si ale virusului HIV, printre alte afectiuni virale, sunt omologate, niciunul dintre acestea nu si-a demonstrat eficienta impotriva actualei epidemii.Unul dintre motivele lipsei de tratamente eficiente este faptul ca aceste produse nu beneficiaza de o piata de desfacere imediata, ceea ce poate incetini si preveni cercetarea si dezvoltarea lor comerciala.COVID-19 Therapeutics Accelerator este conceput sa ajute in acest sens, prin unificarea resurselor si a cunostintelor, cu scopul reducerii riscurilor financiare si tehnice ale institutiilor academice si companiilor biotehnologice si farmaceutice implicate, garantand totodata ca produsele rezultate sunt accesibile si oamenilor din medii subdezvoltate.Experienta companiilor farmaceutice se va dovedi esentiala in identificarea, investigarea si comercializarea medicamentelor care isi vor demonstra eficienta."Ne alaturam cu maxim interes si seriozitate acestui efort crucial in combaterea COVID-19, ca o completare a angajamentului nostru de dezvoltare incluziva. Aceasta provocare globala reprezinta nu doar un risc la adresa sanatatii si sigurantei populatiei mondiale, ci si o posibila perturbare a vietii economice a milioane de persoane, de afaceri si de organizatii din toata lumea. Experienta noastra din zona incluziunii financiare ne permite sa vedem importanta construirii unei retele de parteneri, care sa contribuie nu doar prin capitalul lor, dar si prin alte active si seturi de abilitati. Tocmai de aceea ii invitam si pe alti parteneri preocupati de dezvoltarea incluziva sa se alature acestui efort comun", a declarat Mike Froman, vicepresedinte Mastercard.