Blue Air suspenda toate zborurile regulate

Totussi, Blue Air introduce programul "Te aducem acasa", in perioada 17 - 20 martie 2020, inainte de a supenda toate zborurile regulate."Misiunea prioritara a Blue Air in aceste momente este aceea de a ajuta repatrierea cetatenilor si a rezidentilor romani surprinsi departe de casa de instalarea situatiei de urgenta",s e arata in comunicatul companiei.Astfel, in intervalul 17 - 20 martie, Blue Air va continua sa opereze un program ajustat la nivelul cererii din aceasta perioada, continand un numar limitat de zboruri, al carui obiectiv esential este de a aduce pasagerii romani acasa.Destinatiile acoperite de programul "Te aducem acasa" includ aeroporturile operate de Blue Air care nu fac obiectul restrictiilor de calatorie impuse de autoritatile locale si unde a fost inregistrat un numar important de solicitari ale romanilor care isi doresc sa revina in tara.Acestia pot accesa programul "Te aducem acasa" consultand sectiunea speciala de pe site-ul Blue Air, precum si utilizand numarul de telefon, adresa de e-mail si formularul dedicat.Incepand cu 21 martie, toate zborurile regulate ale Blue Air vor fi suspendate pana la ridicarea starii de urgenta decretate in Romania. Blue Air va continua sa opereze zboruri charter, in cazul in care exista cerere suficienta pentru o anumita destinatie sau la cererea expresa a unor organizatii sau autoritati."Cu totii ne confruntam cu o situatie exceptionala, iar lupta impotriva coronavirusului este responsabilitatea fiecaruia dintre noi, toti dorindu-ne sa ii protejam pe cei dragi si sa contribuim la stoparea acestei crize.Suspendarea zborurilor regulate reprezinta pentru, noi, la Blue Air, o premiera trista si o decizie dificila din punct de vedere uman, economic si operational, insa sustinem pe deplin masurile luate de Guvernul Romaniei si suntem constienti de necesitatea acestora pentru a gestiona eficient lupta in contextul pandemiei. Prioritatea noastra este siguranta pasagerilor nostri, preocupandu-ne totodata de confortul lor emotional.De aceea, facem toate eforturile pentru a-i aduce acasa pe cetatenii ramasi departe de tara si de familiile lor, si intreaga echipa Blue Air este mobilizata pentru a pastra un dialog permanent cu pasagerii nostri ale caror planuri de calatorie sunt afectate in aceasta perioada. Ne bazam pe intelegerea si intelepciunea comunitatii Blue Air, pasageri si echipa deopotriva, si credem ca optimismul si responsabilitatea sunt principalele noastre arme si reprezinta primii pasi catre revenirea la normalitate." - spune Oana Petrescu, CEO Blue Air.