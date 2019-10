BMW vrea sa-si dubleze vanzarile de masini de lux pentru a-si spori marja de profit

BMW spera sa vanda anul viitor 135.000 de modele premium, cum ar fi i8, 8-series, X7 si 7-series, fata de aproximativ 65.000 unitati livrate, in 2018. "Vrem sa crestem in urmatorii ani si suntem convinsi ca segmentul premium va depasi nivelul pietei, si noi vom depasi nivelul pietei", le-a spus Peter, jurnalistilor germani.Companiile obtin marje de profit mai ridicate din vanzarea modelelor de lux fata de vehiculele obisnuite, iar majorarea livrarilor va ajuta divizia auto a BMW (care include brandurile BMW si Mini) sa revina la o marja de profit intre 8% si 10%, a explicat directorul financiar al grupului auto.Costurile pentru dezvoltarea masinilor mai mici, inclusiv un model electric Mini, au afectat profitabilitatea companiei germane.In martie, BMW avertiza ca profitul grupului inainte de taxe va scadea cu peste 10%, in 2019, si a anuntat un plan de sporire a eficientei de 12 miliarde de euro pentru a compensa investitiile in noile tehnologii.Totusi, BMW nu va face concedieri fortate nici in 2019, nici in 2020 in randul angajatilor sai din Germania cu contract permanent de munca, dar va incerca sa reduca partea de costuri prin pensionari anticipate si reducerea bonusurilor anuale."Platile anuale trebuie recalibrate la un nivel sensibil. Deja au fost ajustate pentru membrii Consiliului de Administratie, iar acum negociem cu angajatii", a declarat Nicolas Peter.BMW a reafirmat ca va inchide, la 31 octombrie 2019, fabrica sa din Oxford (Anglia), unde produce modelul Mini si se pregateste pentru o potentiala perturbare a comertului in cazul unui Brexit fara acord.Grupul auto german a anuntat, recent, majorarea investitiilor in noile tehnologii, cum ar fi vehiculele electrice si autonome, care ar urma sa tranforme industria in urmatorii ani.