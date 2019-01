BMW a raportat vanzari record, in 2018

Este o crestere de 1,1% fata de 2017, transmit DPA si Reuters."Grupul BMW a inregistrat vanzari record in 2018. Cele 2,49 milioane de vehicule fac din grupul BMW, lider global pe segmentul automobilelor premium pentru al 15-lea an consecutiv", a afirmat directorul general Harald Krueger.Daimler inca nu a publicat datele anuale privind livrarile de masini Mercedes-Benz, astfel incat nu se stie inca daca in 2018 vanzarile brandului BMW le-au depasit pe cele ale Mercedes-Benz in topul principalilor producatori de masini de lux din lume.In 2017, livrarile de vehicule BMW, Mini si Rolls Royce au fost mai ridicate decat cele ale Mercedes-Benz.Recent, BMW a anuntat majorarea investitiilor in noile tehnologii, cum ar fi vehiculele electrice si autonome, care ar urma sa tranforme industria in urmatorii ani. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare (R&D) au urcat cu 400 de milioane de euro in primele noua luni din 2018, la 3,8 miliarde de euro, si vor totaliza 7% din vanzari.