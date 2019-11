BMW, Daimler si Volkswagen au primit o amenda de 100 de milioane de euro in Germania

In perioada 2004 - 2013, companiile s-au intalnit in mod regulat cu producatorii de otel si alte firme din lantul de aprovizionare, pentru a discuta o crestere uniforma a pretului platit pentru achizitionarea otelului. Preturile ilicite care au rezultat de pe urma formarii cartelului au fost platite cel putin pana in 2016, au precizat oficialii de la Berlin.Cei trei producatori auto au acceptat amenda. BMW va plati 28 de milioane de euro, in timp ce Daimler va achita 23,5 de milioane de euro.Volkswagen, cel mai mare producator auto german, nu a dorit sa dea publicitatii valoarea amenzii, dar a salutat incheierea anchetei si clarificarile legale aparute.Autoritatea antitrust a precizat ca preturile de achizitie ale produselor din otel care au facut obiectul cartelului reprezinta mai putin de 1% din valoarea finala a masinii.