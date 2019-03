Comisia Europeana ar putea amenda BMW, Daimler si Volkswagen din cauza emisiilor

In asa-numita "Comunicare privind obiectiunile" formulata de Comisie, ar urma sa fie prezentate detaliile cuprinzatoare ale acuzatiilor, care ar putea duce la amendarea celor trei companii, transmite Reuters.Conform Handelsblatt, documentele procurorilor din Braunschweig si Munich arata ca producatorii auto au colaborat in domeniul emisiilor motoarelor diesel si s-au avertizat reciproc sa nu le arate autoritatilor detaliile referitoare la activitatile lor.Chiar Daimler a prezentat aceste informatii Comisiei Europene, in 2014, urmat de Volkswagen doi ani mai tarziu.Reprezentantii Comisiei Europene si nici cei ai BMW, Daimler si Volkswagen nu au comentat informatia.Companiile care incalca reglementarile UE pot primi o amenda de pana la 10% din cifra lor globala de afaceri.In septembrie, Comisia Europeana a demarat oficial o investigatie pentru a stabili daca BMW, Daimler si Volkswagen au avut o intelegere secreta pentru a evita concurenta in dezvoltarea sistemelor de control al emisiilor.Executivul comunitar a anuntat ca a primit informatii potrivit carora reprezentanti ai "cercului celor cinci": BMW, Daimler si Volkswagen - alaturi de subsidiarele sale Audi si Porsche - s-au intalnit pentru a discuta despre tehnologiile verzi menite sa limiteze emisiile poluante ale masinilor.Investigatia analizeaza daca producatorii auto au fost de acord sa nu concureze unii cu altii in dezvoltarea si introducerea tehnologiei de restrictionare a poluarii provenite de la autovehiculele cu motoare pe benzina si diesel."Aceste tehnologii au ca obiectiv sa faca autovehiculele de pasageri mai putin daunatoare pentru mediu. Daca se va dovedi ca a existat o intelegere secreta, aceasta le-ar fi putut nega consumatorilor oportunitatea de a achizitiona masini mai putin poluante, in pofida tehnologiei de care dispun producatorii auto", a declarat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager.In octombrie 2017, Comisia Europeana a extins investigatia privind existenta unui posibil cartel intre principalii producatori auto din Germania, efectuand inspectii la sediile BMW, Daimler si Volkswagen.Si revista Der Spiegel anunta ca este posibil ca Volkswagen, BMW, Audi si Porsche sa fi conspirat timp de decenii pentru stabilirea preturilor sistemelor de tratare a emisiilor diesel si altor componente ale vehiculelor folosind comitetele din industria auto.Aproximativ 200 de angajati din 60 de comitete din industria auto au discutat probleme legate de modernizarea vehiculelor, motoarele pe benzina si motorina, dispozitive de franare si de transmisie, ambreiaje, precum si sisteme de evacuare a gazelor de esapament, a informat Der Spiegel, citand o scrisoare a autoritatii de concurenta.Der Spiegel sustine ca producatorii auto ar fi discutat ce alegeri au in privinta furnizorilor si a pretului componentelor. Din 2006, companiile auto analizeaza costul tehnologiei AdBlue, un produs aditiv pe baza de uree, care reduce substantial emisiile poluante ale motoarelor diesel.