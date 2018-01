BMW vrea sa-si faca propriile robo-taxi care sa concureze cu Uber

Pe piata de ride-sharing mizele sunt foarte mari:

BMW este aproape de a ajunge la un acord privind combinarea serviciilor sale de car-sharing cu cele ale Daimler - Car2Go - sustin sursele.Producatorii auto germani vor sa construiasca o afacere comuna care sa includa servicii de ride-sharing (comanda unei masini prin intermediul unei aplicatii), car-sharing, incarcarea vehiculelor electrice, servicii digitale de parcare, a declarat un director sub protectia anonimatului.Acesta a adaugat: "Astfel va fi creat un ecosistem care va putea fi utilizat si pentru gestionarea unei gloate de robo-taxi".Reprezentantii Daimler si BMW nu au comentat informatia.Piata pentru servicii de ride-hailing reprezinta acum 33% din piata globala de taxi si ar putea creste de opt ori, pana la 285 miliarde de dolari, pana in 2030, dupa ce vor fi operationale robo-taxiurile, sustin analistii de la Goldman Sachs.Luni, Sixt a anuntat ca va obtine anul acesta un profit exceptional inainte de taxe de aproximativ 200 de milioane de euro in urma vanzarii participatiei detinute la DriveNow, pentru 209 milioane de euro (259 milioane de dolari).Cresterea serviciilor de ride-hailing si perspectiva vehiculelor fara sofer a dus la prognoze potrivit carora oamenii vor renunta sa isi cumpere si sa isi conduca propriile automobile in favoarea platii pentru calatorii individuale.