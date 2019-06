Sinaia gazduieste in weekend Concursul de Eleganta: Vedeta evenimentului este un BMW din 1938

Cunoscut in perioada anilor '30 sub titulatura de BMW 55 PS Sports Convertible, modelul BMW 327 face parte, in prezent, din colectia BMW Group Classic si a apartinut lui Eduard Ecker, nascut in Romania, la 22 iunie 1912.Conform sursei citate, absolvent al scolilor de inginerie si arhitectura, Ecker reuseste sa-si achizitioneze modelul visat la varsta de numai 25 de ani, masina fiind cumparata de noua din showroom-ul din Bucuresti al companiei Tracta, reprezentantul oficial al marcii BMW de la acea vreme.BMW 327 era propulsat de un motor cu sase cilindri in linie, care dezvolta 55 CP pentru o viteza maxima de 125 km/h. Noul model, elegant, modern si luxos, era simbolul perfect al ascensiunii economice a Romaniei acelor vremuri si a Bucurestiului, care capatase supranumele de "Micul Paris"."Instaurarea perioadei comuniste vine cu momente foarte dificile, inclusiv pentru minoritatea germana din care Eduard Ecker facea parte. Acesta isi gaseste cu greu de lucru, iar legenda spune ca singurul lucru de valoare pe care a reusit sa il salveze de la confiscare a fost automobilul pe care l-a dezmembrat si l-a ascuns. La inceputul anilor '60, situatia incepe sa se relaxeze si Ecker reuseste sa gaseasca un serviciu stabil. Reuseste sa reinmatriculeze automobilul cu '2-B-2763'. Modelul BMW decapotabil il acompaniaza pe Ecker in toate excursiile sale. Masina acumuleaza sute de mii de kilometri si este intretinuta cu mare grija de Ecker. La jumatatea anilor '60, primeste al cincilea motor, achizitionat clandestin de la un actor roman, dupa ce, in anii '40, Ecker se aprovizionase cu piese de schimb cu sprijinul armatei germane. Incepeau ultimele pregatiri pentru o noua mare aventura", noteaza oficialii BMW Group Romania.Povestea continua cu Ecker care solicita viza pentru o excursie in Iugoslavia si, in final, in 1969 primeste permisiunea de calatorie alaturi de nelipsita sa masina. Astfel, din Belgrad, acesta reuseste sa treaca in Italia, unde ramane fara bani si cu rezervorul gol."Prietenii din Munchen ii ofera sprijin financiar si astfel reuseste sa ajunga in Austria. De aici, in timpul noptii, isi propune sa traverseze granita spre Germania prin padure. Din cauza oboselii, pierde controlul masinii si o loveste de un copac. Caroseria este zgariata pe lateral, dar masina poate continua drumul. Ajuns in Germania, Ecker isi gaseste de lucru in constructii. Contribuie la ridicarea Parcului Olimpic din Munchen, de langa sediul BMW, pana in 1972. In aceasta perioada repara partea tehnica a automobilului, dar niciodata caroseria, care pastreaza astfel urmele aventurilor petrecute impreuna, ca o poveste nespusa", reiese din istorisirea BMW Group Romania.La inceputul anilor 2000, la peste 90 de ani, Ecker doneaza automobilul catre BMW Group Classic care il pastreaza in starea originala. Se estimeaza ca automobilul a parcurs peste doua milioane de kilometri si are inca numerele romanesti originale "2-B-2763".Modelul BMW 327 va fi prezentat, pe data de 29 iunie, la Concursul de Eleganta Sinaia, un eveniment dedicat vehiculelor istorice, organizat de Retromobil Club Romania (RCR), sub Inaltul Patronaj al ASR Principele Radu al Romaniei, in parteneriat cu Primaria Orasului Sinaia si Muzeul National Peles.