Adrian Vasilescu (BNR): Legile apar fara analiza de legalitate si ne trezim cu legi care incalca legi

"In Parlament se discuta in Comisa Juridica pe analiza de oportunitate a legii, dar nu si pe analiza de legalitate. Si astfel ne trezim cu legi in care se spune "prin derogare de la Codul civil". Cum Dumnezeu sa spui asa, prin derogare de la Codul civil! Legile asa apar, fara analiza de legalitate si daca nu se face analiza de legalitate sigur ca ne trezim cu legi care incalca legi, ajung la Curtea Constitutionala, Curtea Constitutionala spune ca sunt neconstitutionale. Si avem un exemplu recent cu trei legi care au ajuns la Curtea Constitutionala si Curtea Constitutionala a spus nu sunt constitutionale", a afirmat Adrian Vasilescu la "The Financial Conference".El a adaugat ca fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, cand a iesit la pensie s-a intalnit cu jurnalistii si le-a spus ca lasa in urma 14.000 de legi confuze, adica interpretabile.Adrian Vasilescu a precizat ca dreptul lumii face posibila interpretarea legilor cand ele sunt interpretabile sau confuze. In opinia sa, legile se interpreteaza in primul rand literar, "sa vezi daca din punct de vedere al literei legii lucrurile sunt clare", dar daca nu sunt clare trebuie sa intervina interpretarea legica si atunci cand nici interpretarea legica nu te ajuta, "trebuie sa intevina interpretarea istorica".Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luna aceasta, sesizarea PNL si USR cu privire la proiectele de legi referitoare la contractele de credit, operatiunile de leasing si relatiile financiare in domeniul bancar, stabilind ca acestea sunt neconstitutionale.Cele trei legi sesizate la CCR de PNL si USR sunt Legea pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, precum si pentru completarea articolul 120 din OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si Legea pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.Semnatarii sustineau in sesizare ca cele trei legi sunt "in mod vadit neconstitutionale, in ansamblul lor, intrucat au fost adoptate prin incalcarea procedurii legislative, respectiv fara consultarea obligatorie a Consiliului Economic si Social si obtinerea avizului acestui for".Potrivit sesizarii, la adoptarea acestor legi au fost incalcate rigori elementare de reglementare in privinta justificarii normelor propuse spre adoptare ori corelarea acestora cu reglementari aflate deja in legislatia in vigoare, in mod deosebit cu cele aflate in contradictie.Intre argumentele de neconstitutionalitate se numara plafonarea dobanzilor pentru credite ipotecare sau imobiliare, fara a se putea distinge la ce baza se raporteaza aceasta."Totodata, reglementarea propusa infrange principiile constitutionale referitoare la libertatea economica, libertatea contractuala, libera concurenta, dreptul la proprietate privata si economia libera de piata. In mod efectiv este incalcata Directiva UE 1993/13 in materia protectiei consumatorilor, care sanctioneaza clauzele abuzive in contractele dintre consumatori si profesionisti. De asemenea, solutiile juridice promovate sunt de natura a genera situatii absurde in care chiar consumatorii creditelor risca sa fie prejudiciati in urma mecanismului financiar introdus prin modificarile legislative, respectiv de a fi pusi in situatia de a rambursa integral valoarea creditului inainte de scadenta", se sustine in sesizare.PNL si USR mai afirmau ca in cazul contractelor de leasing este afectat dreptul de proprietate al persoanei care detine bunul dat in folosinta unei alte persoane, intrucat este eliminat caracterul executoriu al contractului incheiat si, implicit, posibilitatea recuperarii bunului asupra caruia detine dreptul de proprietate."In plus, este instituit un regim discriminatoriu, impotriva reglementarilor constitutionale, in cadrul aceleiasi categorii de persoane fizice/juridice care sunt titulari ai unor creante. Astfel, este restrans fara nicio ratiune dreptul de a recupera creanta dobandita prin cesiune de la o institutie de credit cedenta, fiind impus un regim juridic al proprietatii asupra creantei diferit de la un titular la altul, in functie de modul de dobandire a respectivei creante", mai arata PNL.