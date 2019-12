Bloomberg: BNR a cheltuit aproape un miliard de euro pentru a proteja leul

Potrivit unui oficial de la BNR care a dorit sa isi pastreze anonimatul, banca centrala a cheltuit aproape un miliard de euro din rezervele sale valutare pentru interventii pe piata. Aceste interventii au dus la cel mai mare declin al rezervelor valutare de dupa luna iunie 2018.O moneda slaba are un impact direct imediat asupra preturilor, care in Romania au inregistrat cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana dupa ce precedentul Guvern a redus taxele si a majorat salariile pentru angajatii din sectorul de stat.Purtatorul de cuvant de la BNR, Dan Suciu, a declarat ca banca nu face niciodata comentarii cu privire la interventiile sale pe pietele valutare.In trecut, BNR a intervenit rapid la fluctuatiile valutare pentru a-i proteja pe cei cu credite in euro si a evita ca aceste fluctuatii sa se rasfranga asupra preturilor. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu a spus in mod repetat ca fluctuatiile cursului de schimb de pana la 5% nu sunt un motiv de ingrijorare.Rezervele valutare ale Romaniei se situeaza la peste 38 miliarde euro, acestea putand fi utilizate in orice moment pentru protejarea monedei. Aceste rezerve s-au diminuat cu 1,2 miliarde euro numai in luna noiembrie 2019, atat ca urmare a interventiilor Bancii Nationale dar si a platilor efectuate pentru achizitionarea de rachete Patriot potrivit unui contract semnat cu SUA, a declarat oficialul BNR citat de Bloomberg.