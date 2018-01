BNR ar putea restrictiona creditarea populatiei din primavara

"Face parte din masurile pe care le va hotari Comitetul Macroprudential. Le va recomanda Bancii Nationale si ea va reactiona. Ceea ce pot sa va spun acum este ca le-am discutat in sedinta precedenta, nu s-a luat o decizie, le-am discutat si in comitetul de politica monetara, cu toate ca nu s-a dorit acest lucru. Monetaristii de la Banca Nationala vor sa ramana vor sa ramana monetaristi mai puri, dar asta e lumea catre care ne indreptam. Tangential, le-am discutat si in Consiliul de Administratie", a spus Isarescu.Potrivit acestuia, masura privind restrictiile la creditarea populatiei intra intr-un mix mai mare."Se va spune: mixul de politici monetare si fiscale care sa asigure si asa mai departe, vom pune acolo si ceva macroprudentialitate. Multi dintre colegii mei nu sunt de acord cu ce v-am spus. Lumea se schimba, ne schimbam si noi cu ea si incercam sa facem lucrurile sa mearga mai bine. Daca se vor lua asemenea masuri, probabil prin primavara", a precizat guvernatorul BNR.Conform unui raport al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna noiembrie 2017, se cifra la 5,46 miliarde de lei, in scadere cu 0,84% fata de suma raportata in octombrie 2017. Restantele la creditele in valuta erau in scadere cu 9,47%, la 6,25 miliarde de lei (echivalent).Totalul creditelor in lei atingea, in noiembrie, 145,89 miliarde de lei (cu 1,35% peste valoarea din luna precedenta), din care 62,32 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 79,5 miliarde de lei imprumuturi efectuate de populatie.De asemenea, creditele in valuta totalizau 92,484 miliarde echivalent lei in noiembrie 2017 (cu 0,09% mai mult fata de octombrie 2017), din care 47,10 miliarde de lei imprumuturi contractate de agentii economici si 42,25 miliarde de lei credite luate de populatie.Bucurestenii aveau, la finele lunii noiembrie, credite in lei restante in suma de 1,7 miliarde de lei si in valuta de 2,8 miliarde de lei (echivalent).Totalul creditelor in lei contractate in Capitala ajungea la 51,63 miliarde de lei, iar al celor in valuta la 44,63 miliarde de lei.