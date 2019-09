BNR: Bancile estimeaza o inasprire moderata a standardelor de creditare pentru companii

Potrivit raportului, standardele de creditare aferente imprumuturilor destinate populatiei (credite de consum si credite pentru achizitia de locuinte si terenuri) s-au mentinut constante in cel de-al doilea trimestru al anului 2019. In mod similar, la nivelul companiilor nefinanciare, standardele de creditare nu au suferit modificari.Cererea populatiei pentru credite destinate achizitiei de locuinte si terenuri a scazut moderat, in trimestrul II, in timp ce in cazul imprumuturilor de consum aceasta s-a majorat semnificativ. Raportul BNR arata ca pentru companiile nefinanciare se observa o crestere importanta a cererii de creditare la nivel agregat, in special din partea intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul corporatiilor, cererea de imprumuturi pe termen scurt s-a contractat marginal, in timp ce pentru creditele pe termen lung a crescut nesemnificativ.In trimestrul III din acest an, asteptarile institutiilor de credit sunt de mentinere nemodificata a cererii populatiei pentru credite imobiliare si de crestere moderata pentru imprumuturile de consum. Pe segmentul companiilor nefinanciare, bancile estimeaza in trimestrul urmator o crestere marginala atat pentru imprumuturile pe termen lung, cat si pentru cele pe termen scurt.