BNR estimeaza ca inflatia va ajunge la 4,2% pana la sfarsitul acestui an

BNR estima, in februarie 2019, o inflatie de 3% pentru finalul acestui an, respectiv de 3,1% pentru 2020.Conform Bancii Centrale, rata anuala a inflatiei va continua sa se plaseze peste limita superioara a intervalului tintei pe parcursul anului 2019, pe fondul manifestarii socurilor de natura ofertei in prima parte a anului curent.Ulterior, aceasta se va repozitiona si mentine in jumatatea superioara a intervalului tintei, ca urmare a epuizarii efectelor acestor socuri nefavorabile, dar si a persistentelor presiunilor inflationiste de la nivelul inflatiei de baza.