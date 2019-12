BNR pune in circulatie o moneda cu tema 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989

Aversul monedei din argint prezinta un tanar aratand semnul victoriei si tinand tricolorul fara stema, simbol al Revolutiei Romane din Decembrie 1989, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", stema Romaniei, anul de emisiune "2019" si valoarea nominala "10 LEI".Aversul monedei din alama pentru colectionare prezinta un tanar aratand semnul victoriei si tinand tricolorul fara stema, simbol al Revolutiei Romane din Decembrie 1989, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", stema Romaniei, anul de emisiune "2019", valoarea nominala "50 BANI" si litera "N" intr-un cerc, ca semn distinctiv al piesei pentru colectionare.Aversul monedei din alama pentru circulatie prezinta un tanar aratand semnul victoriei si tinand tricolorul fara stema, simbol al Revolutiei Romane din Decembrie 1989, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", stema Romaniei, anul de emisiune "2019" si valoarea nominala "50 BANI".Reversul comun tuturor monedelor prezinta o imagine din timpul Revolutiei Romane din Decembrie 1989, inscriptia circulara "REVOLUTIA ROMANA DIN DECEMBRIE" si anul cand au avut loc evenimentele "1989".Tirajele sunt de 500 de bucati pentru moneda din argint, 50.000 de bucati pentru moneda din alama pentru colectionare si 10.000.000 de bucati pentru moneda din alama pentru circulatie.Preturile de vanzare sunt de 355,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv certificatul de autenticitate, 10,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din alama de 50 bani pentru colectionare.Monedele din argint, monedele din alama pentru colectionare si monedele de circulatie, cu tema 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei.Lansarea in circuitul numismatic a monedelor din argint si a monedelor din alama pentru colectionare, cu tema 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, se realizeaza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.Punerea in circulatie a monedelor de circulatie, cu tema 30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, se va face prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei, cu ocazia efectuarii platilor in numerar catre institutiile de credit/Trezoreria Statului.