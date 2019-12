BNR lanseaza o moneda din aur dedicata romanului Craii de Curtea-Veche

Aversul monedei reda o compozitie reprezentand Bucurestiul in perioada cand se desfasoara actiunea romanului Craii de Curtea-Veche, inscriptia in arc de cerc 'ROMANIA', stema Romaniei, anul de emisiune '2019' si valoarea nominala '100 LEI'.Reversul prezinta portretul si numele scriitorului Mateiu Ion Caragiale, inscriptia circulara 'CRAII DE CURTEA-VECHE' si anul primei publicari a romanului '1929'.Monedele din aur vor fi ambalate separat, in capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur vor fi insotite de brosuri de prezentare redactate in limbile romana, engleza si franceza.Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se gasesc semnaturile guvernatorului BNR si casierului central. Tirajul maxim pentru aceasta emisiune este de 250 monede din aur. Pretul de vanzare, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv brosura de prezentare este de 1.945,00 lei.Monedele din aur dedicate implinirii a 90 de ani de la publicarea romanului interbelic Craii de Curtea-Veche au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei.Lansarea in circuitul numismatic a monedelor din aur dedicate implinirii a 90 de ani de la publicarea romanului interbelic Craii de Curtea-Veche se realizeaza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.