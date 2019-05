BNR lanseaza joi o moneda cu tema Vizita Apostolica a Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania

Aversul monedei din aur prezinta imagini ale unor lacasuri de cult si numele localitatilor unde se afla acestea, respectiv Catedrala Sfantul Iosif -,, BUCURESTI'', Sanctuarul marian -,, SUMULEU CIUC'', Catedrala Sfanta Treime -,, BLAJ'', Catedrala Sfanta Fecioara Maria, Regina -,, IASI'', care vor fi vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, inscriptiile in arc de cerc ''ROMANIA'' si anul de emisiune ''2019'', stema Romaniei si valoarea nominala ''500 LEI''.Aversul monedei din alama pentru colectionare prezinta imagini ale unor lacasuri de cult si numele localitatilor unde se afla acestea, respectiv Catedrala Sfantul Iosif -,, BUCURESTI'', Sanctuarul marian -,, SUMULEU CIUC'', Catedrala Sfanta Treime -,, BLAJ'', Catedrala Sfanta Fecioara Maria, Regina -,, IASI'', care vor fi vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, inscriptiile in arc de cerc ''ROMANIA'' si anul de emisiune ''2019'', stema Romaniei, valoarea nominala ''50 BANI'' si litera ''N'' intr-un cerc, ca semn distinctiv al piesei pentru colectionare.Aversul monedei din alama pentru circulatie prezinta imagini ale unor lacasuri de cult si numele localitatilor unde se afla acestea, respectiv Catedrala Sfantul Iosif -,, BUCURESTI'', Sanctuarul marian -,, SUMULEU CIUC'', Catedrala Sfanta Treime -,, BLAJ'', Catedrala Sfanta Fecioara Maria, Regina -,, IASI'', care vor fi vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, inscriptiile in arc de cerc ''ROMANIA'' si anul de emisiune ''2019'', stema Romaniei si valoarea nominala ''50 BANI''.Reversul comun tuturor monedelor prezinta portretul si blazonul Sanctitatii Sale Papa Francisc si inscriptiile in arc de cerc,, VIZITA APOSTOLICA A SANCTITATII SALE PAPA FRANCISC IN ROMANIA'', perioada vizitei,, 31 MAI-2 IUNIE'', deviza acesteia,, SA MERGEM IMPREUNA!''.Tirajele acestei emisiuni numismatice sunt: 500 de bucati pentru moneda din aur; 10.000 de bucati pentru moneda din alama pentru colectionare; 1.000.000 de bucati pentru moneda din alama pentru circulatie.Preturile de vanzare sunt: 8.660,00 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv brosura de prezentare; 10,30 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din alama de 50 bani pentru colectionare.Monedele din aur, monedele din alama pentru colectionare si monedele de circulatie, cu tema Vizita Apostolica a Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania, au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei.Lansarea in circuitul numismatic a monedelor din aur si a monedelor din alama pentru colectionare, cu tema Vizita Apostolica a Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania, se realizeaza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.Punerea in circulatie a monedelor de circulatie, cu tema Vizita Apostolica a Sanctitatii Sale Papa Francisc in Romania, se va face prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei, cu ocazia efectuarii platilor in numerar catre institutiile de credit/Trezoreria Statului.