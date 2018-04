BNR lanseaza o moneda din aur cu tema 330 de ani de la tiparirea Bibliei de la Bucuresti

Moneda va avea o valoare nominala de 100 lei, forma rotunda, cant zimtat, un diametru de 21 milimetri si o greutate de 6,452 grame.Aversul monedei reda portretul domnitorului Serban Cantacuzino, initiatorul tiparirii Bibliei de la Bucuresti, si un fragment al acesteia; inscriptia, "Romania", valoarea nominala "100 Lei", stema Romaniei si anul de emisiune "2018".Reversul monedei reda stema lui Serban Cantacuzino, tiparita in interiorul Bibliei de la Bucuresti, si inscriptia circularaMonedele din aur, ambalate in capsule de metacrilat transparent, vor fi insotite de brosuri de prezentare redactate in limbile romana, engleza si franceza. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se gasesc semnaturile guvernatorului BNR si casierului central.Tirajul pentru aceasta emisiune este de 250 de monede din aur. Pretul de vanzare, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv brosura de prezentare este de 1.695,00 lei.Monedele din aur cu tema 330 de ani de la tiparirea Bibliei de la Bucuresti au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei. Lansarea in circuitul numismatic a acestor monede din aur se realizeaza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.