BNR anunta ce masuri va lua: Sunt bani suficienti in ATM-uri

"Suntem in perioada in care luam primele masuri care sa permita o functionare relativ normala a economie. Sunt doua categorii de masuri. Prima vizeaza pastrarea lichiditatii in sistemul bancar. In aceste moment sunt bani suficienti in banci, sunt bani suficienti in ATM-uri si facem si toate eforturile, impreuna cu sistemul bancar, ca ministerul de Finante sa aiba acces la acesti bani", a spus Suciu la Antena 3.Acesta a subliniat ca nu este niciun motiv de ingrijorare legat de depozitele bancare, de banii din banci ai oamenilor, iar starea de urgenta, "dupa ce va fi clarificata notiunea", nu va avea niciun impact in legatura cu sistemul bancar."Nu este nicio legatura intre instalarea starii de urgenta si situatia sistemului bancar, nu este niciun motiv de ingrijorare sau de a incerca sa scoatem bani din ATM si din banci . Este un apel la calm pe care il fac, la buna-cuviinta si la intelegerea situatiei respective", a explicat purtatorul de cuvant al Bancii Nationale.Acesta a precizat ca a doua masura pe care BNR o ia este sa pastreze, in conditiile evolutiei pietei, in conditiile volatilitatii din pietele internationale a stabilitatii cursului si a dobanzilor."Stiu ca astazi ati consemnat recorduri si ati consemnat ca atare. Dar trebuie sa tinem cont si de contextul regional si in contextul regional, de exemplu, zlotul a avut o depreciere de 0,7%, forintul de 0,7, leul de doar 0,1. Din acest motiv spun ca, cu o asemenea depreciere, avem o stabilitate a cursului de schimb tinand cont de noile conditii economice.De aceea spun: o comparatie in termenii acestia cu epoca de altadata, in care evolutia leului era intr-un anumit fel, aproape ca nu se mai sustine. Suntem intr-o noua dimensiune economica, intr-o noua paradigma economica, si, chiar daca nominal lucrurile evolueaza pe context de depreciere sau asa mai departe, sau in context de record, nu cred ca mai este potrivit sa le consemnam ca atare de vreme ce, aproape ca as spune, lumea s-a schimbat", a precizat Suciu.Potrivit acestuia, este important sa avem o anumita stabilitate a cursului in termenii relativi in care poate avea loc aceasta stabilitate, tinand cont de noile circumstante, iar la acest lucru Banca Nationala lucreaza foarte mult in aceasta perioada, la aceasta stabilitate relativa in conditiile de piata.In ceea ce priveste posibilitatea ca bancile sa amane plata ratelor, reprezentantul BNR a subliniat ca sunt deja banci care au luat asemenea masuri, pentru ca sunt situatii in care nu se poate face plata ratelor, ca de exemplu, in cazul persoanelor in izolare, persoanelor care au probleme medicale."Si, evident ca sustinem aceste masuri. Suntem in discutii permanente cu sistemul bancar pentru a gasi acele reglementari care le pot facilita aceste decizii celor din sistemul bancar, care sunt in aceasta perioada intr-un proces de analiza de la caz a caz, sa se vada unde, cand si cum pot implementa asemenea decizii", a mai afirmat Suciu.Bancile au luat masuri speciale in contextul pandemiei de COVID - 19, cum ar fi suspendarea temporara a platii ratelor la credite sau oferirea de internet si mobile banking fara costuri timp de trei luni."Clientii persoane fizice de la Banca Romaneasca pot beneficia de suspendarea temporara, de pana la doua luni, a platii ratelor datorate. Astfel, pentru credite ipotecare, consum cu ipoteca sau nevoi personale, pe baza solicitarilor clientilor (...) plata ratelor poate fi amanata pentru una sau doua luni. Acest lucru inseamna ca ratele nu vor deveni scadente in perioada solicitata", au anuntat reprezentantii bancii intr-un comunicat.Pentru clientii care detin unul dintre cardurile de credit MasterCard Standard sau MasterCard Gold, Banca Romaneasca extinde automat, pana pe 15 mai 2020, perioada de gratie.De asemenea, Banca Transilvania a anuntat ca prelungeste perioada de gratie pentru cardurile de credit, iar primele obligatii de plata pentru clienti vor fi doar in luna mai a.c. Masura a fost luata pentru a scuti de drumuri la banca peste 500.000 de clienti BT, in contextul actual.De asemenea, Raiffeisen Bank anunta ca, in cazul in care exista cazuri de carantina, autoizolare sau alte situatii speciale, iar clientul considera ca va avea probleme cu plata la timp a ratelor la credite, poate suna la 0800800555 (de luni pana vineri, intre orele 9:00 - 20:00). In plus, creditele standard acordate de Raiffeisen Bank au, prin contract, optiunea "vacanta in trei rate", de care clientii pot beneficia in aceasta situatie - asta inseamna ca pot opta sa amane rata la credit o luna, doua sau trei si se prelungeste perioada de rambursare cu aceeasi perioada.BRD - Groupe Societe Generale a luat decizia de a oferi gratuit, timp de trei luni, serviciile de Internet si Mobile Banking in contextul epidemiei de COVID - 19 si pentru a sprijini masurile de preventie a raspandirii bolii. Totodata, banca elimina toate costurile aferente tranzactiilor realizate prin aceste instrumente, in mod neconditionat de folosirea sau achizitia unor pachete de produse.Potrivit bancii, gratuitatea va dura pana pe 16 iunie 2020, cu posibilitatea de a fi prelungita si ulterior acestei date. Ea se adreseaza clientilor existenti, care folosesc deja sau adera la serviciile de banca la distanta in aceasta perioada.