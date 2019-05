Chiar daca dispare ROBOR, nu scapam de inflatie. BNR: Nu are cum sa fie altfel

"Inflatia a dus la perturbari in viata publica ceea ce a dus pana la urma la iesirea ROBOR-ului din joc si introducerea unui indice care a fost public astazi pe site-ul Bancii Nationale, BNR ne avand alt rol decat acela de matematician al sistemului. Adica face calcule. Face calcule pe baza formulei cerute de lege", a afirmat Adrian Vasilescu.El a precizat ca si acest indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor va tine cont de inflatie."Nu are cum sa fie altfel. Orice indice care stabileste o dobanda tine cont de inflatie. De inflatie, cand e vorba de credite, nu poate fugi nimeni., pentru ca apare o dorinta. Dorinta care spune asa: sa avem credite cu dobanzi ca afara. Ca sa avem credite cu dobanzi ca afara ar insemna sa avem inflatie ca afara si in acelasi timp conditii economice ca afara. In anii cu inflatie negativa am avut credite cu dobanzi mai bune decat in Cehia, Polonia si Ungaria pentru ca inflatia era sub zero. Cand a crescut inflatia peste zero a crescut si ROBOR-ul", a explicat Vasilescu.Consultantul BNR a mentionat ca o parte din credite vor ramane legate de ROBOR, respectiv creditele pentru programul "Prima casa" si cele cu dobanda variabila aflate pe stoc, dar acestea din urma pot fi refinantate daca sunt conditii si daca se intelege clientul cu banca.Intrebat daca este posibil sa se inregistreze o cotatie a Indicelui de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor peste nivelul ROBOR la 3 luni sau la 6 luni, Adrian Vasilescu a spus ca nu-si permite sa faca prognoze."Vom vedea care va fi realitatea. Sunt multi cititori in stele care incep sa faca prognoze. Nu stiu cum va fi realitatea. Ceea ce stiu este ca va fi cum va fi inflatia", a adaugat Adrian Vasilescu.Consultantul de strategie la BNR a explicat evolutia ROBOR, care a urmat tendinta inflatiei, fapt care condus la aceste perturbari in piata."Potrivit Ordonantei de Urgenta 19, ROBOR-ul iese dintr-o realitate contra naturii, ca sa o numesc asa, introdusa prin ordonanta 50 din 2010 prin care acestuia i s-a dat o misiune nepotrivita pentru el. Dar asa a fost ordonanta, asa a fost realitatea. De atunci, din 2010, ROBOR-ul a intrat in calculul dobanzilor la credite. Formula din ordonanta a fost urmatoarea: dobanda la credite egal ROBOR, care este un indice variabil, plus marja bancii, care inseamna un indice fix. Daca era facut un credit pe 30 de ani urma ca aceasta marja a bancii sa ramana fixa timp de 30 de ani.La ce s-a ajuns? S-a ajuns ca ROBOR-ul are o directie pe care i-o da intotdeauna inflatia. Atat timp cat am avut in Romania inflatie negativa ROBOR-ul a stat cuminte, sub 1%. Erau realitati in jur de 0,50% - 0,60%, pana in septembrie 2017 cand inflatia a crescut datorita interventiei autoritatilor de reglementare la energie termica, la energie electrica, la gaze naturale, plus cresterea pretului combustibilului pe plan international. Si toate acestea au facut inflatie in Romania. Inflatia a urcat ROBOR-ul si a iesit scandal in piata", a subliniat reprezentantul BNR.Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul IV 2018, conform datelor anuntate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR) .