Avertisment: Economia Romaniei e mai sensibila la cresterea dobanzilor decat la deprecierea leului

"Inflatia deja accelereaza spre 5% in prima jumatate a anului curent si avem dobanzi reale negative. Aici vedem Banca Centrala in mijlocul unei dileme, pentru ca nu poti sa mentii dobanzile jos simultan cu un leu puternic. In ultima perioada au fost destul de consistenti in a pregati pietele privind o preferinta pentru un leu mai slab si cu o volatilitate mai mare preferand, in schimb, dobanzi tinute sub control pentru ca au si aratat ca, la un ROBOR la 3 luni peste 4%, jumatate dintre companiile din Romania nu ar mai fi capabile sa-si achite imprumuturile la banci cu profitul operational", a spus Guda.El a precizat ca 38% dintre imprumuturile contractate de mediul de afaceri si persoanele fizice sunt denominate in valuta."Avem o economie mai senzitiva la dobanzi mari, decat la un leu slab. Astazi, 38% dintre imprumuturile contractate de mediul de afaceri si persoane fizice este denominat in valuta. In 2008 - 2009, aveam 61 - 62%. Procesul de euroizare a scazut semnificativ si eficienta politicii monetare ca si transmisie este mai buna acum", a explicat oficialul Coface.