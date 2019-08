Eugen Radulescu (BNR): Suntem intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic

"Suntem intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic. Nu cred ca avem resurse ca sa mai rezistam inca un an si jumatate, pana ce un nou guvern, rezultat din alegeri la termen, sa poata incepe sa repare ce este acum stricat rau de tot.Chiar daca actualul guvern nu va mai putea promova cine stie ce legi toxice, cum a facut in ultimii aproape 3 ani, schimbarea lui in cadrul constitutional actual depinde de cat de mult vor actiona in aceasta directie parlamentarii iesiti (formal) din majoritate.Eu am mari indoieli ca se va putea ajunge la un vot care sa dea jos guvernul actual, oricat de toxica este continuarea functionarii lui. Daca totusi se va ajunge acolo, eu as spera sa se poata contura urmatorul scenariu: un nou guvern, condus de PNL, dar format din oameni cu adevarat priceputi, eventual din mai multe sau chiar toate partidele parlamentare si PLUS sa preia conducerea.Primul pas ar trebui sa fie asumarea raspunderii pentru o lege care sa abroge toate porcariile promovate din ianuarie 2016: in primul rand, cele din justitie si alinierea riguroasa la recomandarile Comisiei de la Venetia; cele care au ciuntit cu nerusinare puterile presedintelui; cele economice, care au permis jefuirea banului public", afirma Eugen Radulescu.El mentioneaza ca asumarea raspunderii pe o asemenea lege pune la zid pe cei care ar dori sa se modifice, dar sa nu se schimbe nimic: daca voteaza impotriva si guvernul cade, jocul poate fi repetat de trei ori, pana se declanseaza alegeri anticipate, undeva in iarna."Daca nu se ajunge aici, macar legislatia devine mai putin toxica, desi problema imensa a deficitului bugetar ramane. Noul guvern ar putea sa continue cu reforma profunda, absolut necesara, trecand principalele masuri tot prin asumarea raspunderii, care poate duce fie la asanare, fie la alegeri anticipate.Cred cu tarie ca alegerile anticipate, dupa cele prezidentiale, ar fi cea mai buna solutie, pentru insanatosirea cadrul politic si pentru redresarea economiei. Vor putea insa ele sa fie fortate de fortele noului, fara a repeta scenariul din 2016? Nu stiu. Dar stiu ca nu avem resurse sa rezistam inca un an si jumatate in situatia de acum", a scris Eugen Radulescu.Banca Nationala a Romaniei a precizat pentru AGERPRES ca postarea lui Eugen Radulescu a fost facuta in nume personal si nu reflecta pozitia oficiala a institutiei. "BNR nu isi asuma postarile angajatilor in social media", au transmis reprezentantii BNR.