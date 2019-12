Georgescu (BNR): La momentul actual nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania

"Concluzia principala care se desprinde din aceasta a doua editie din anul 2019 a Raportului este ca, la momentul actual, nu se manifesta riscuri de natura severa la adresa stabilitatii financiare din Romania. Cu toate acestea, nivel general de risc este in crestere, similar evolutiilor pe plan global", a spus Georgescu.Acesta a afirmat ca riscul cu privire la tensionarea macroeconomice interne este determinat de continuarea deteriorarii deficitelor gemene, respectiv cel bugetar si cel de cont curent."Deficitul bugetar este estimat, pentru finalul anului 2019, sa depaseasca semnificativ nivelul de 3% stabilit atat prin Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, cat si prin Pactul de Stabilitate si Crestere al Uniunii Europene. Soldul negativ al contului curent este previzionat sa ajunga la 5,1% din PIB. Pe plan regional, Romania consemneaza deci cele mai ridicate valori ale celor doua deficite. In acest context, este important sa reiteram faptul ca, la nivel national, se impune un mix echilibrat de politici macroeconomice, prin corectii in privinta politicii fiscal-bugetare, coroborat cu implementarea de reforme structurale care sa stimuleze potentialul de crestere pe termen lung. Avand in vedere datele concrete ale problemei, opinam ca o corectie graduala, dar care sa fie pusa in practica incepand cu anul 2020, ar aduce pe termen lung rezultate mai bune decat o ajustare brusca a echilibrelor macroeconomice cu scopul declarat de a reduce in cel mai scurt timp deficitul bugetar", a explicat oficialul BNR.Potrivit prim-viceguvernatorului BNR, masurile cuprinse in Planul national de adoptare a monedei euro reprezinta solutii de actiune, indiferent daca obiectivul decidentilor ar fi consolidarea rezilientei economiei romanesti, reducerea decalajelor fata de economiile dezvoltate sau aderarea mai rapida la spatiul euro."De multe ori, politicile si masurile care au fost aplicate, de-a lungul timpului, ne-au indepartat din nefericire de la obiectivele mentionate. Asa cum am mai spus-o si in trecut, convingerea mea este ca situatia macroeconomica este administrabila in Romania. Important este sa stim sa folosim in mod intelept resursele incat sa modificam modelul economic actual bazat pe consum, indus de politici prociclice si sa reasezam cresterea economica pe noi baze. Acestea trebuie sa stimuleze investitiile si sa permita dinamizarea sectoarelor performante cu aport sporit de inovatie si valoare adaugata", a subliniat Florin Georgescu.BNR organizeaza, marti, conferinta de presa pentru lansarea celei de-a 18-a editii a Raportului asupra stabilitatii financiare.