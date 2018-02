ROBOR la 3 luni, care influenteaza ratele creditelor in lei, a crescut la 2,07%

Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017. Pe data de 28 decembrie 2017, indicele se situa la 2,08% pe an.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, acesta a ajuns, joi, la 2,38% pe an, de la 2,37% miercuri.Conform datelor BNR, la inceputul anului, ROBOR era la 2,05%.Acest indice este folosit de banci la calcularea ratelor dobanzilor pentru creditele in lei, deci cresterea lui constanta inseamna ca romanii vor avea rate din ce in ce mai mari.