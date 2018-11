Isarescu: Adoptarea euro nu este un maraton

"In luna decembrie, Comisia privind trecerea la euro va publica cele doua documente, un raport de fundamentare a deciziilor viitoare si un parcurs. Un document privind masurile, sa zicem, care trebuie luate pentru a ajunge la tinta. Sunt doua documente grele. Sunt si voluminoase, in total cateva sute de pagini. Sunt si tehnice unele chestiuni, dar vreau sa declar public ca noi cei care suntem in aceasta comisie am facut eforturi serioase pentru a traduce documentul din romana in romana, asa facand o gluma, sau fara gluma, pentru ca aici nu e de glumit, pentru a spune lucrurile intr-un limbaj acceptabil. La 300 de pagini, daca nu este buna intentie, daca e rea-vointa, se pot gasi zeci de interpretari. Si pe fraza cel mai corect formulata am vazut ca se fac stiri total pe langa subiect si ultimele zile sunt dovada peremptorie in acest caz. Deci daca noi spunem acolo ca orizontul rezonabil pentru ca Romania sa intre in Zona Euro va fi undeva 2024, sa zicem pentru intrarea in sistemul cursurilor de schimb, care mai mult sau mai putin este aproape acelasi lucru cu adoptarea euro, de acolo incolo nu mai este decat drum inainte si el poate sa dureze doi ani sau mai muti ani", a spus Mugur Isarescu, la conferinta Profit Financial Forum, cu tema 'Impactul reglementarilor asupra pietelor financiare. De la bune intentii la consecinte neasteptate'.El a mentionat ca adoptarea Euro poate fi comparata cu un maraton, fiind o cursa se rezistenta."Toti suntem grabiti pentru ca viata noastra este relativ scurta fata de aceste procese istorice, dar trebuie sa intelegem ca aici nu putem esua si ca, atentie, Zona Euro nu este o zona de convergenta, spre deosebire de Uniunea Eurpeana", a afirmat Isarescu.De asemenea, guvernatorul BNR a atras atentia asupra interpretarilor tendentioase a documentelor."Daca din toata prezentarea noastra solida va veni cineva sa dea un titlu, ca sunt multi care se ocupa cu titluri, indiferent ce scrie in articol, ii trag un titlu acolo sau ceva pe burtiera, nu, si unul zice "Banca Nationala sau Comisia amana din nou intrarea in Zona Euro", nu am facut nimic. Iarasi discutam pe langa subiect. La 300 de pagini, eu la baza sunt cercetator, daca vrei sa gasesti pete in soare oricarui text ii gasesti", a mai spus Isarescu.