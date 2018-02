Restantele populatiei si ale firmelor la creditele in lei cresc de la o luna la alta

Totalul creditelor in lei atingea, in ianuarie, 146,5 miliarde de lei (cu 0,31% peste valoarea din luna precedenta), din care 61,7 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 80,69 miliarde de lei imprumuturi efectuate de populatie.Creditele in valuta totalizau 88,898 miliarde echivalent lei in ianuarie 2018 (cu 0,11% mai putin fata de decembrie 2017), din care 44,48 miliarde de lei imprumuturi contractate de agentii economici si 41,44 miliarde de lei credite luate de populatie.Bucurestenii aveau, la finele lunii decembrie, credite in lei restante in suma de 1,6 miliarde de lei si in valuta de 2,158 miliarde de lei (echivalent).Totalul creditelor in lei contractate in Capitala ajungea la 51,873 miliarde de lei, iar al celor in valuta la 42,93 miliarde de lei.