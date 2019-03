ROBOR a scazut cel mai mic nivel din ultimele sapte saptamani

Un nivel mai redus al indicelui ROBOR a fost atins in 23 ianuarie 2019 si s-a situat la 3,03% pe an.La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 2,99%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 3,25% pe an, de la 3,28% pe an, iar ROBOR la 9 luni a ramas la 3,40% pe an.Indicele ROBOR la 12 luni a scazut usor, la 3,46% pe an, de la 3,47% pe an luni.