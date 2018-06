ROBOR la trei luni continua sa se aprecize

O valoarea mai mare a acestui indice a fost inregistrata pe 10 octombrie 2014, respectiv 2,94% pe an.Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, 19 iunie 2017, indicatorul era la 0,83% pe an.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a urcat la 3,04%.ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de bancile comerciale de la alte banci comerciale, a urcat si el la 3,09% pe an, la fel si indicele ROBOR la 12 luni, care a ajuns la 3,14% pe an.