ROBOR la trei luni creste in fiecare zi: A ajuns la 3,14%

O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost inregistrata pe 7 mai 2014, respectiv 3,16% pe an.Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, 26 iunie 2017, indicatorul era la 0,84% pe an.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a crescut cu 0,04 puncte procentuale, pana la 3,24%.ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de bancile comerciale de la alte banci comerciale, a urcat la 3,26% pe an, de la 3,24% luni, iar indicele ROBOR la 12 luni, a ajuns la 3,30% pe an, fata de 3,28% luni.