Secretele din spatele cursului BNR

Ce reprezinta cursul leului?

Cererea si oferta de valuta

Aprecierea si deprecierea leului - efecte

Conversia valutara dintre monede

Modul in care functioneaza acest sistem a ridicat multe semne de intrebare pentru mai multe persoane, in special legate de formula dupa care se stabileste valoarea cursului monetar. Raspunsul este unul mai complex, fiind influentat de o serie de factori si de aspecte de natura interna si externa.Cursul valutar se comunica in fiecare zi de catre Banca Nationala a Romaniei la ora 13:00, fiind utilizat ca element de referinta pana la urmatoarea zi lucratoare la aceeasi ora. Acesta poate fi consultat in cadrul fiecarei banci comerciale si casa de schimb valutar sau chiar online.Conceptiile gresite care sustin ca BNR-ul impune un anumit curs sunt gresite, intrucat cursul de schimb al leului devine determinat de evolutia leului pe piata valutara. Toate aceste detalii legate de curs BNR si informatii valutare le vom descoperi in randurile ce urmeaza.Cursul leului poate fi definit drept cantitatea diverselor monede care pot fi cumparate cu un leu. Acesta nu are o valoare fixa si poate fi influentat de diversi factori economici sau politici, de cererea si oferta monedelor pe piata valutara actuala din Romania, precum si de evolutia monedelor de pe piata internationala.Cererea de valuta constituie necesarul de valuta straina a unor institutii publice, companii private ori persoane fizice. Acestea trebuie sa fie dispuse sa renunte la o cantitate de lei pe care o detin, in vederea cumpararii unei valute straine.Tot in aceasta categorie intra si turistii romani care pleaca intr-o alta tara, firmele romanesti care importa, companiile statului care se ocupa cu achizitionarea unor bunuri din strainatate, precum si Trezoreria Statului atunci cand ramburseaza orice datorie publica externa.Oferta de valuta se refera la nevoia de valuta romana a unor organizatii publice ori persoane fizice, care sunt dispuse sa renunte la o cantitate de valuta straina pentru a cumpara lei.In plus, tot aici mai putem vorbi si de turistii care vin din afara si aleg sa isi petreaca vacantele in Romania, firmele de la noi ce fac export sau Trezoreria Romana cand realizeaza platile in lei din imprumuturile bancare.In prezent, asistam la o depreciere radicala a leului in raport cu binecunoscuta moneda euro. Acest fenomen nu ii afecteaza doar pe cei care au rate si chirii in euro, ci are un impact si asupra intregii economii.Odata cu aceasta depreciere, efectele vor fi resimtite la cara larga, in primul rand datorita faptului ca Romania cumpara foarte multe produse din Uniunea Europeana.De exemplu, conform Digi24 , in primele 11 luni ale anului 2018, valoarea a fost depasita de suma de 57 de miliarde de euro, din care alimentele au reprezentat aproximativ 48 de miliarde de euro.Producatorii romani nu au suficiente resurse pentru a oferi alternative la produsele pe care noi le achizitionam din strainatate. Acest lucru nu inseamna altceva decat faptul ca Romania este fortata sa continue sa importe o mare parte din marfurile din Uniunea Europeana, oferind lei pentru a achizitiona produse in euro.Mai multe detalii ce privesc efectele negative legate de deprecierea leului in raport cu euro veti putea gasi si aici Pentru conversia din lei in orice moneda sau invers, cel mai simplu este sa se utilizeze un convertor valutar BNR. Prin intermediul acestuia, vei fi instiintat asupra valorii oricarei monede cu doar cateva click-uri.Convertorul este rapid, eficient si exprima orice suma din lei in oricare din monedele tranzitate in ziua curenta ori anterioara.