Suciu (BNR): Obiectivele principale ale administrarii rezervelor internationale sunt siguranta si lichiditatea

"Obiectivele principale urmarite de BNR in activitatea de administrare a rezervelor internationale sunt siguranta si lichiditatea, si nu obtinerea unor bonificatii prin dobanzi. Aceasta este menirea rezervei internationale, inclusiv a rezervei de aur, care se dimensioneaza la un nivel adecvat pentru a consolida bonitatea financiara internationala a Romaniei si, pe aceasta baza, a reduce costurile de finantare internationala ale tarii. Preocuparea majora a Bancii Nationale la nivelul activitatii de administrare a rezervelor internationale este, in consecinta, practicarea unui management prudent si eficace al rezervelor, centrat pe credibilitate si diversificarea riscurilor bilantiere ale institutiei, siguranta si lichiditatea plasamentelor. Obtinerea unei performante investitionale cat mai ridicate este un obiectiv secundar", a afirmat purtatorul de cuvant al BNR.El a mentionat ca administrarea rezervei de aur se face conform prevederilor legale in vigoare, care confera atributii si responsabilitati clare BNR, conforme cu practicile celorlalte banci centrale membre ale Sistemului European al bancilor centrale."BNR a obtinut in perioada ultimilor ani profit bilantier considerabil prin fructificarea inteligenta a altor componente ale rezervei internationale si nu a fost nevoita sa utilizeze in acest scop rezerva de aur. Consiliul de Administratie al BNR a decis in 2006 sa nu mai faca astfel de operatiuni de vreme ce randamentele obtinute si, ulterior, in contextul crizei internationale, riscurile crescute nu mai faceau posibile indeplinirea obiectivelor de prudenta si siguranta care circumscriu activitatea de administrare", a explicat Suciu.El a precizat ca, in ultima perioada, mai multe publicatii au ridicat din nou semne de intrebare in legatura cu neincasarea de dobanda pentru rezerva de aur a Romaniei, aflata la Banca Angliei."Din pacate, au fost citate doar opiniile celor care sustin acest punct de vedere, fara sa fie luate in considerare documentele BNR (Raportul Anual 2017 pag. 167 -180 Evolutia stocului de aur in perioada 1990 - 2017) sau punctele de vedere mentionate deja in aceasta chestiune, in ciuda apelului facut in acest sens (Paul Valeanu, 'Atentie la cifre!'; Catalin Dumitrescu, 'Adevarul despre aurul Romaniei - raspunsul unui coleg de generatie la repetatele fantasmagorii ale lui Lucian Isar') ", mai spune Suciu.