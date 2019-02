Suciu (BNR), replica la postarea lui Valcov: Daca s-ar folosi media tranzactiilor efective, ratele ar creste pentru luna in curs

"Acestea sunt datele pe luna ianuarie, dar incepand cu 25 ianuarie, tendinta din piata s-a inversat. In consecinta, pe primele 19 zile din februarie, media cotatiilor ferme la ROBOR 3 luni e 3,12% si ROBOR 6 luni e 3,32% in timp ce media tranzactiilor efective este mai mare, 3,39% . Iar aceasta tendinta continua. Ceea ce ar insemna ca, daca s-ar folosi acest indicator - media tranzactiilor efective - si nu ROBOR la 3 luni, ratele ar creste pentru luna in curs. Cine umfla acum ratele?", a aratat reprezentantul bancii centrale."In alta ordine de idei, daca nu stiati, in luna ianuarie, media cotatiilor ROBOR la 3 luni a fost 2,97 si la 6 luni a fost 3,27. Numarul tranzactiilor la 3 si la 6 luni a fost un mare ZERO. (Adica bancile, intre ele, nu s-au imprumutat deloc. Cotatiile au fost folosite doar pentru umflarea ratelor populatiei) ", scrie marti Darius Valcov.Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a explicat, recent, in Senat, faptul ca ROBOR este o piata interbancara esentiala pentru functionarea sau aprovizionarea cu lichiditate a economiei, pentru plata salariilor si echilibrele pe piata valutara."ROBOR este o piata interbancara esentiala pentru asigurarea echilibrelor Romaniei, pentru functionarea sau aprovizionarea cu lichiditate a economiei romanesti, ca sa merg pana departe, pentru plata salariilor, pensiilor si asa mai departe, pe acolo se alimenteaza economia Romaniei, pentru echilibrele pe piata valutara. Cotatiile, de exemplu la 3 luni, nu sunt artificiale, nu sunt false. Sunt legate de operatiuni pe piata valutara", a spus Isarescu.El a subliniat ca ROBOR functioneaza sub diferite forme din 1995, iar legatura acestuia cu creditul de consum si creditul ipotecar s-a facut ulterior."Legatura ROBOR cu creditul de consum si creditul ipotecar al populatiei s-a facut ulterior. ROBOR sub diverse forme functioneaza din 1995. Si cand s-a facut a aparut o directiva europeana care a recomandat ca partea variabila a creditelor cu dobanda variabila sa se lege de o dobanda de piata. In anul de gratie 2010 s-a considerat ca acesta este cel mai bun proxim. A fost o decizie pe care noi n-am luat-o, asta nu inseamna ca noi nu o sprijinim... A fost o discutie cu Protectia Consumatorilor si a iesit Ordonanta 50 (privind contractele de credit pentru consumatori n.r) si cu articolul, parca, 36, care face aceasta legatura", a precizat guvernatorul.El a explicat ca piata functioneaza cel putin opt ore pe zi si ca exista un "fixing", care dureaza un sfert de ora, la care operatorii se uita pentru a vedea un nivel corect al dobanzii.Acesta a precizat ca tranzactiile nu se fac la o singura dobanda, ci exista opt ROBOR, fiecare cu alt nivel de cotatie.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti cu 0,05 puncte procentuale fata de valoarea de luni, pana la 3,19% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 2,99%, iar in perioada similara a anului trecut, respectiv 19 februarie 2018, indicele era 2,08% pe an.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a crescut si el cu 0,03 puncte procentuale, pana la 3,36% pe an, iar ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de bancile comerciale, a urcat tot cu 0,03 puncte procentuale, pana la 3,47% pe an.Indicele ROBOR la 12 luni s-a majorat si el marti cu 0,03 puncte procentuale, atingand nivelul de 3,53%.