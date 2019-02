Teodorovici, dupa avertismentul ca OUG 114 alunga cele 7 fonduri Pilon II din Romania: BNR isi cam depaseste o parte din atributii

"Cred ca a fost asa acolo intr-o discutie pe un anumit subiect. Domul Lazea este economistul sef al Bancii Centrale. Nu cred ca are in sarcini si atributii astfel de actiuni si nu cred ca reprezinta punctul de vedere al Bancii Centrale. Daca cumva reprezinta, atunci rog BNR sa-si exprime punctul de vedere pe acest subiect. Acum daca vreti sa aveti si o stire, eu cred ca BNR in ultima perioada isi cam depaseste, din pacate, o parte din atributii. Pentru ca sunt fel de del de declaratii, fel de fel de discutii care nu-si au rostul mai ales in zona publica", a spus Eugen Teodorovici.El a spus ca din discutiile pe care le va avea cu reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor pe marginea OUG 114 va rezulta un pachet de reglementari."Tot ce pot sa va spun este ca ce va iesi din discutia cu Asociatia Romana a Bancilor va trebui sa fie un pachet. Nu discutam separat de rupere: taxa fata de ROBOR legat partea de active financiare. Discutam la pachet si de modul de calcul al unui alt nivel de referinta, rupere sau nu, ce ramane masa impozabila, ce acte se modifica, 114, 50 sau 52. Deci va fi totul agreat la pachet si la pachet mergem cu ele. Nu facem greseala sa mergem separat", a mai spus Teodorovici.Economistul-sef al BNR, Valentin Lazea, a declarat, luni, la un eveniment de specialitate, ca marea majoritate, daca nu chiar toate cele sapte societati de administrare ale Pilonului II, se gandeste sa se retraga din Romania, din cauza conditiilor impuse prin Ordonanta 114, considerate ca fiind "excesiv de oneroase"."Problema este ca Ordonanta 114 din 2018 cere administratorilor de fonduri de pensii din Pilonul II sa aduca, pe parcursul unui singur an, 2019, majorari de capital de circa 800 de milioane de euro, o suma de 11 ori mai mare decat capitalul social existent in prezent. Totodata, aceasta suma este de doua ori mai mare decat suma tuturor comisioanelor brute incasate in ultimii 11 ani. In acelasi timp, Ordonanta 114 reduce cu 70% nivelul maxim legal al comisioanelor de pot fi percepute. In aceste conditii, din ce inteleg eu din discutia cu Asociatia pentru Pensii Administrate Privat din Romania, marea majoritate, daca nu chiar toate cele sapte societati de administrare ale Pilonului II se gandesc sa se retraga din Romania, deoarece conditiile de fata sunt excesiv de oneroase. Un efort financiar mare pentru un castig aproape inexistent. Cine ar avea de suferit? Exact categoriile mentionate anterior, cei 7,25 de milioane de participanti la sistem. Ar avea de suferit Bursa de Valori Bucuresti, care in loc sa faca un pas spre piata emergenta, ar face un pas inapoi. De asemenea, in fine, ar mai avea de suferit bugetul prin disparitia unui finantator major. In aceste conditii, ceea ce se impune este un dialog intre autoritati si Asociatia pentru Pensii Administrate Private din Romania pentru a gasi solutii de compromis care sa nu duca la disparitia acestei forme de finantare", a subliniat Lazea.Potrivit oficialului BNR, efectele Ordonantei de Urgenta 114/2018 par sa incetineasca si chiar sa inverseze scopul prin care Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sa ajunga la stadiul de piata emergenta."Banca Nationala a Romaniei este interesata de evolutia Bursei de Valori Bucuresti din mai multe motive. Un prim motiv ar fi acela de stabilitate financiara, un doilea ar fi acela de stabilitate macroeconomica si un al treilea ar fi acela de incurajare a unei forme alternative de finantare, alta decat creditul bancar. Din toate aceste motive, Banca Nationala a Romaniei a sprijinit constant eforturile Bursei de Valori Bucuresti, in efortul acesteia de a promova de la stadiul de piata de frontiera la stadiul de piata emergenta, ceea ce ar permite o crestere substantiala a volumului investitiilor. Din pacate, efectele Ordonantei de Urgenta 114/2018 par sa incetineasca, daca nu chiar sa inverseze, acest scop de ajungere a Bursei in stadiul de piata emergenta, pentru ca sunt afectate trei categorii de interese si anume: investitiile pe bursa, pensii decente pentru 7 milioane de participanti si finantarea Guvernului de catre fondurile de pensii", a spus economistul sef al Bancii Nationale a Romaniei.