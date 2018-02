Tranzactionarea cripto-monedelor: O piata mult prea mare pentru a ramane in afara legislatiei fiscale

EY Romania

Ceea ce inca nu se discuta in forum deschis este modalitatea de impozitare. Multi utilizatori prefera o abordare simplista - "nu este o moneda reglementata, prin urmare nu vorbim de un venit recunoscut de autoritatile fiscale, prin urmare nu am de ce sa platesc taxe".Insa, daca ne raportam laprecum si la faptul ca bitcoin, dar si celelalte cripto-monede, au un echivalent si isi raporteaza valoarea la monedele "traditionale", atunci din punct de vedere fiscal am putea vorbi de un venit.Este adevarat ca Romania, ca majoritatea tarilor de altfel, este inca departe de a reglementa aceste monede ca si concept, in general, si tratamentul lor fiscal, in subsidiar.Insa, lipsa unor prevederi specifice in Codul Fiscal actual nu presupune faptul ca nu este in esenta un venit.Mai departe se impune intrebarea: "cum incadram acest venit", atunci cand este obtinut de utilizatorii persoane fizice? O abordare "indrazneata", bazata pe faptul ca nu exista in prezent o legiferare a acestor tipuri de monede, ar putea fi ca, mai ales atunci cand suntem in prezenta unei tranzactii singulare, astfel de castiguri ar putea fi considerate drept bunuri din patrimoniul personal, altele decat cele din titluri de valoare sau proprietati imobiliare, fiind astfel neimpozabile potrivit Codului Fiscal.Pe de alta parte insa, luand in considerare esenta tranzactiilor cu cripto-monede si mai ales cand exista mai multe tranzactionari, cu caracter repetat, sugerand astfel existenta unei activitati "profesionale", exista in principiu doua variante la care ne putem referi, si anume, alte venituri din investitii sau venituri din alte surse, acestea fiind venituri taxabile.Pentru ambele, Codul Fiscal nu prevede o lista limitata de tipuri de venituri ce pot fi considerate ca atare, ci mai degraba o serie de exemple.In plus, in conditiile in care multi participanti care au investit in cripto-monede la varf de piata ar putea inregistra pierderi tinand seama de fluctuatiile din ultimul timp, e de clarificat si ce se intampla cu aceste pierderi din punct de vedere fiscal.Fie ca incadram castigul din cripto-monede ca fiind venit din investitii sau din alte surse, obligatiile fiscale sunt aceleasi: persoana fizica trebuie il declare prin declaratia anuala de venit (Declaratia 200/ Declaratia 201), depusa pana pe data de 25 mai a anului urmator celui in care castigul a fost realizat. Atentie: ne referim la castig realizat atunci cand cripto-monedele sunt transformate intr-o moneda clasica si sunt transferate din portofelul virtual al utilizatorului in contul bancar al acestuia.Ulterior procesarii declaratiei anuale, organul fiscal va calcula impozitul pe venit datorat, aplicand cota de 10% si va emite decizia de impunere. Plata impozitului va fi efectuata de persoana fizica in termen de 60 de zile de la comunicarea acestei decizii.In plus, in anul urmator celui in care s-a obtinut venitul din tranzactionarea cripto-monedelor, daca acesta depaseste plafonul peste care se datoreaza contributia de asigurari sociale (n.b., 12 salarii minime pe brute pe economie, adica RON 22,800 pentru anul 2018), se va depune si declaratia 600 si se va plati contributia de asigurari sociale de sanatate - de 10% aplicata acestui plafon.Conform unei pareri emise recent de Ministerul de Finante, aceste castiguri ar reprezenta venituri din alte surse. In plus, Ministerul de Finante asteapta luarea de pozitie de catre autoritati precum BNR, ASF, pentru a trece mai departe la elaborarea regimului fiscal aplicabil.Chiar daca pana in prezent nu s-a pus accent pe urmarirea si taxarea acestor venituri, cu siguranta mai devreme sau mai tarziu, va veni si randul acestora sa fie reglementate. Vrem sau nu, este o piata, chiar daca virtuala, mult prea mare pentru a ramane in afara legislatiei, in special a celei fiscale.