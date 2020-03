Vasilescu (BNR): Intreaga societate romaneasca trebuie sa inteleaga ca urgenta intai este sa nu cada bancile

"Actiunea trebuie sa aiba in vedere urgentele. Publicul si intreaga societate romaneasca trebuie sa inteleaga ca urgenta intai este sa nu cada bancile, sa nu cada vreo banca, sa nu cada bancile in numar mai mare, ca in crize se intampla astfel de catastrofe. Pentru ca, daca bancile cad, ceva mai rau nu se poate inchipui, pentru ca dupa bancile care cad se duce toata economia. Asa ca, dupa aceasta urgenta, vine solidaritatea. Solidaritatea, cuvant de esenta morala, in acest caz imbraca haina pragmatismului. Pentru ca nu se poate altfel. In relatia banci - clienti trebuie sa primeze pragmatismul, plecand de la o experienta pe care o avem, experienta crizei din 2008 - 2011", a spus Adrian Vasilescu, la Digi 24.Potrivit acestuia, in acea perioada in Romania nu a "cazut" nicio banca, dar 30% dintre cei care aveau credite nu au putut sa le ramburseze.Vasilescu a atras atentia ca va trebui sa intervina aceasta solidaritate, iar "riscurile trebuie impartite intre banci si clienti". Daca "nu va fi asa, va fi rau", a sustinut el.De asemenea, reprezentantul BNR a precizat ca, in acest moment, departamentele care se ocupa de politica monetara de la Banca Nationala, inclusiv cele de strategie, sunt implicate intr-o analiza foarte serioasa ca sa vada care pot fi consecintele. De pilda, cat ar putea o banca sa amane plata ratelor - o luna, doua - iar apoi ce efecte s-ar putea produce daca asemenea amanari vin din partea unei banci de importanta strategica sau din partea unei banci mai mici si "nu produce efecte care se disperseaza in intreaga economie"."Toate astea trebuie sa fie stiute pas cu pas. Asemenea masura nu poate fi luata dupa ureche, pentru ca ar fi grav", a subliniat Adrian Vasilescu.Acesta a explicat ca deciziile se iau pe termen scurt, in functie de cum decurg evenimentele.Intrebat despre cursul valutar, Adrian Vasilescu a mentionat ca deprecierea are loc in context regional si in cel al crizei."Dincolo de 11 indicatori economici care preseaza pe cursul de schimb, exista unul deasupra tuturor: cererea si oferta. In momentul de fata, cursul acela la care ne uitam toti depinde de cat de mare este cererea si cat de mare poate fi oferta care sa acopere aceasta cerere", a subliniat acesta.