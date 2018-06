Vasilescu: BNR nu are niciun interes sa limiteze creditarea

"Lucrurile sunt foarte limpezi. Banca Nationala nu are nicio preocupare pentru limitarea creditarii. Indiferent cum s-a exprimat guvernatorul, trebuie sa ii fie luat nu un cuvant, ci contextul, iar contextul in care a vorbit este foarte limpede. A explicat ca Romania are cea mai mica rata de intermediere a creditarii pe piata Uniunii Europene. Deci avem cea mai mica intermediere ca raport credite private la PIB, din toata Uniunea Europeana. Nu avem niciun interes sa limitam creditarea", a spus Vasilescu.In ceea ce priveste creditele de locuinte, consilierul BNR a precizat ca datele care au venit recent de la Uniunea Europeana arata ca avem o stare care nu este deloc imbucuratoare a locuintelor in Uniunea Europeana, fiind pe unul dintre ultimele locuri."Daca ne uitam cu merge si cum a merg in anii din urma si in anii acestia creditul ipotecar o sa vedem ca schimbarile in bine le-au adus creditele din Programul Prima Casa. Pana la Programul Prima Casa romanii s-au imprumutat foarte putin prin credite ipotecare si si-au cumparat locuinte pe credite.Din totalul imprumuturilor care s-au dat in America au fost 80% pentru locuinte, in Marea Britanie cam 80%, 70-80% prin Franta, Germania, venind catre Polonia si Cehia - 60-40%, iar in Romania 20% credite ipotecare si 80% credite pentru consum.Deci romanii s-au imprumutat cu deosebire pentru consum. Dar in acelasi timp este o cerinta de la Uniunea Europeana si este o intelegere foarte clara in Romania situatiei de fapt si fond si de drept: nu putem sa ne permitem sa riscam o supraindatorare a populatiei care ar afecta intreaga economie. Si atunci aceasta este problema in legatura cu creditele.Sa evitam in orice caz o supraindatorare a populatiei.", a mai pus Vasilescu.La jumatatea acestei luni viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea, la conferinta de prezentare a Raportului asupra stabilitatii financiare a declarat ca documentul privind limitarea gradului de indatorare nu provine de la Banca Nationala, intrucat institutia, cand are ceva de spus, spune cu subiect si predicat."Am vazut si eu o serie de relatari. Nu as comenta materialul efectiv, pentru ca el nu provine de la Banca Nationala. Noi, cand avem ceva de spus, spunem cu subiect si predicat, va prezentam, punem in dezbatere. Deci, materialul respectiv nu provine de la noi, insa, intr-adevar, au loc analize, discutii, este in lucru - si nu de ieri, de azi. Este de mai bine de un an de zile in lucru analiza gradului de indatorare in special a populatiei si a sustenabilitatii acesteia. A fost si o prezentare in urma cu cateva luni in Comitetul de Supraveghere Macroprudentiala. Este un efort in lucru, scopul insa nu as intra mai ales in detalii de cifre sau de a a comenta un anume proiect sau altul. Repet, cand vom avea ceva de comunicat, comunicam in mod direct. Scopul nu este de a limita creditarea, ci de a o orienta catre directii sustenabile si intr-o masura rezonabila", a spus Liviu Voinea.Acesta a mentionat ca BNR doreste sa sustina creditarea, in special cea in moneda nationala, pe termen lung, pentru investitii si cu dobanda fixa.Intrebat despre creditul cu dobanda zero garantat de stat, Liviu Voinea a precizat ca BNR nu primit proiectul spre analiza si nu poate sa comenteze pe marginea lui.De asemenea, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca nu exista o intentie a Bancii Nationale de a limita in vreun fel creditarea si a anuntat ca va exista o analiza pentru a se ajunge la cea mai buna varianta pentru masuri sustenabile economic.